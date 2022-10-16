Советник городского главы Киева Зозуля сообщил о фрагментарной защите инфраструктуры «антидроновым куполом»

В Киеве наиболее важные объекты инфраструктуры фрагментарно защищены «антидроновым куполом», сообщил советник городского главы Киева Юрий Зозуля.

Зозуля заявил, что купол сейчас работает «фрагментарно», защита «раскидана как мобильная связь – по сотам», защищены особо важные объекты, в число которых входят электростанции и гидроэлектростанции. «Дрон-купол уже частично существует в Киеве, и каждый день где-то проявляется элемент антидроновой защиты», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как отметил Зозуля ударные беспилотники призваны контролировать периметр территорий или транспортные средства, которые могут представлять опасность на дамбах, но не рассчитаны на перехват других дронов. По его словам, развитие системы обычно требует финансирования и времени – как сообщил Зозуля, десятилетий. Киев же рассчитывает получить завершенный купол уже «за пару лет».

«Совместно с компанией Dragon Fly, которая не только дала научную экспертизу и ученых НАТО, она вызвалась профинансировать эту систему», – сказал Зозуля, сообщив, что у самого Киева нет средств на подобные эксперименты, зато у НАТО есть агентство перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA – «экстремальные инновационные технологии, это как раз и происходит на Украине».

В понедельник Россия обрушила на Украину несколько волн ракетных ударов, основными целями стали энергетические инфраструктурные объекты. В последующие дни удары продолжились.

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