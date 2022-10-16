Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога, информирует городская администрация.

Власти города призвали жителей срочно проследовать в укрытия, передает ТАСС.

В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.

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