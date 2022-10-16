 

Hill – сдержать Россию и Китай — в США представили новую стратегию национальной безопасности

16.10.2022, 1:33, Разное
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Белый дом опубликовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, пишет The Hill. В ней в качестве основных задач выделена борьба с «транснациональными угрозами», то есть глобальным потеплением, нехваткой продовольствия и инфекционными заболеваниями, а также борьба с ростом влияния в мире РФ и Китая. «Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая всё ещё фундаментально опасную Россию», — разъяснила свой план американская администрация.


AP

Белый дом представил новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, пишет The Hill. В ней определены приоритеты страны в борьбе с глобальными вызовами. Акцент в программном документе делается на увеличении внутренних инвестиций, чтобы у государства была современная армия, все необходимые технологии и оно не зависело от поставок из-за границы. В качестве приоритетной задачи также выделяется необходимость заключения альянсов с другими странами в целях сдерживания влияния в мире РФ и Китая.

Речь идёт об экономической конкуренции между крупными державами, а также о противостоянии демократических и авторитарных режимов, пояснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: «КНР и РФ всё более связаны друг с другом, однако вызовы, которые они представляют, важным образом различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая всё ещё фундаментально опасную Россию».

В новой Стратегии национальной безопасности также говорится о необходимости «положительного участия» США в событиях по всем миру. Речь идёт о сдерживании китайского влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, а также активизации деятельности в Африке и на Ближнем Востоке. Также в документе говорится о борьбе с «транснациональными вызовами», например глобальным потеплением, нехваткой продовольствия и инфекционными заболеваниями.

Публикация новой редакции Стратегии национальной безопасности, назначенная на начало это года, была отложена из-за боевых действий на Украине, так как политики не знали, как эти события отразятся на приоритетах и планировании. Документ в первую очередь необходим для расчёта бюджета, а также для того, чтобы агентства национальной безопасности могли согласовать свои приоритеты с приоритетами нынешней администрации США, поясняет Hill.


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