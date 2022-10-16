 

День Дениса Позимнего: что нельзя делать 16 октября

16.10.2022, 0:15, Разное
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История

16 октября православные чтят благие дела и мученический подвиг святого Дионисия Ареопагита, жившего в I веке нашей эры на территории Афин. В юности он отправился в египетский Гелиополь, где изучал астрономию.

По возращении на родину он услышал проповедь апостола Павла, и приняв решение обратиться в христианскую веру, стал его сподвижником. В 57-м году Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы.

Приметы и традиции

  • Если облака плывут низко, будет непогода;
  • Вороны купаются в дождевых лужах – к беде;
  • Если пошел снег, зима будет холодной;
  • Если кроты несут в свои норы много сена, зимой ждите сильные холода.

Что нельзя делать 16 октября 2022 года

Нельзя совершать важные и крупные покупки. Наши предки верили, что они не принесут пользы и радости.

Следует забыть о физическом труде. Ремонт, уборку, дела на участке лучше перенести на другой день. 16 октября любая работа обернется большими неприятностями.

Чтобы укрепить отношения с любимым человеком, на Дениса Позимнего нельзя произносить в личных разговорах слово “нет”.

16 октября не стоит употреблять спиртные напитки и притрагиваться к табаку. Это может навредить организиму.


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