 

Radio Zet – польский генерал посоветовал Киеву наносить удары по территории России

16.10.2022, 0:10, Разное
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На месте украинцев польский генерал Мирослав Ружаньский защищался бы, атакуя, то есть осуществлял удары по российским базам снабжения и путям сообщения, потому что иначе существует риск поражения. В беседе с Radio Zet он также призвал Запад передать Киеву ракетные комплексы HIMARS и ракеты MGM, чтобы разговаривать с Россией на «языке силы».


AP

«Лучшая форма защиты — это нападение. Если кто-то об этом забывает, то он зачастую проигрывает. Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая», — заявил в интервью Radio Zet генерал запаса Мирослав Ружаньский. Польский военный указал на базы снабжения и пути сообщения, которые русские якобы используют в военных целях. «Я бы их атаковал», — подчеркнул он. По его мнению, именно так и должны поступать украинцы, ведь Владимир Путин — это тот политический лидер, который понимает только нарратив силы. 

Более того, генерал считает, что передача Украине ракетных комплексов HIMARS, ракет MGM с дальностью до 300 км.открыла бы перед ней более широкие возможности в плане нанесения ударов по российской территории. Он оценивает, что такие удары стали бы разрушительными для систем российской армии и позволили бы вытеснить Россию с «занятых» ей ещё до 24 февраля этого года территорий. 

Ружаньский считает лишним рассуждать на тему того, готов ли Владимир Путин применить ядерное оружие. «Мы должны создать такие условия, чтобы он знал, что если он использует это оружие, то это будет конец РФ в качестве государственного образования в мире», — констатировал он. 

В беседе военный также оценил, что нынешняя власть Польши не должна получить в своё распоряжение ядерное оружие, и признал, что на настоящий момент украинская армия лучше польской, которой, в свою очередь, пригодились бы куда больше очередные комплексы Patriot, а не нескончаемое количество танков.


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