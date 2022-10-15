 

Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году

15.10.2022, 22:50, Разное
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В ближайшие месяцы ситуация на рынке труда вряд ли поменяется, но после Нового года, в 2023 году, расклад станет другим. Так считает доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. Он рассказал, какие профессии станут в России самыми востребованными.

По его словам, в связи с импортозамещением стране могут понадобиться такие специалисты, как слесари, токари, сварщики, и все они должны быть высокой квалификации. То есть предприятия будут нуждаться в работниках с техническим образованием.

Кстати, на ситуацию на рынке труда, как отметил Щербаков, также повлияла частичная мобилизация. Мол, достаточное количество работников оставили привычные места. Конечно, влияние незначительное и вряд ли заметное, поскольку мобилизация касается лишь 300 тысяч человек, отметил эксперт.

В настоящий момент в числе самых востребованных профессии в России – IT-специальности, менеджеры по продажам, медицинское и фармацевтическое образование, специальности, связанные со строительством, маркетологи, педагоги, психологи, инженеры, дизайнеры, а также финансовые и информационные аналитики, переводчики.


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