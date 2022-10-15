 

WT – американские технологии не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты

15.10.2022, 22:42, Разное
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Соединённые Штаты отстают от РФ и Китая в создании гиперзвукового оружия и их технологии не способны отследить китайские и российские высокоскоростные ракеты до поздних стадий полёта, передаёт The Washington Times. Министерство обороны США объявило сокращение этого отставания своей приоритетной задачей, запросив на это $4,7 млрд.


АР

Американские радары не в состоянии отследить китайские и российские высокоскоростные ракеты вплоть до поздних стадий полёта — даже при том, что Пентагон разрабатывает новые противоракетные системы в рамках ускоренной программы, пишет The Washington Times со ссылкой на доклад конгресса.

Агентство противоракетной обороны и Агентство космического развития при Пентагоне разрабатывает гиперзвуковую систему проотиворакетной обороны для противодействия такого рода вооружениям отчасти потому, что существующие системы с этой задачей не справляются.

«Представители министерства обороны заявили, что существующие наземные и космические системы не справляются с обнаружением и отслеживанием гиперзвукового оружия», — сказано в докладе исследовательской службы конгресса от 3 октября.

В докладе также отмечается, что геостационарным спутниковым радарам обнаружить гиперзвуковые цели, летящие со скоростью порядка 6 тыс. км/час,в 10-20 раз сложнее, чем обычные баллистические ракеты, которые движутся по более предсказуемым траекториям.

Нынешние космические и наземные радиолокационные системы США не могут обнаруживать столь быстрые цели до поздних стадий полёта, что затрудняет их перехват. «Манёвренность и малая высота полёта гиперзвукового оружия могут бросить вызов существующим системам обнаружения и защиты», — предупреждают авторы доклада.

Для решения этой задачи Пентагон разрабатывает новую сеть из 550 спутников. Отмечается, что они должны обеспечивать глобальный поиск, предупреждение, отслеживание и наведение на передовые ракеты противника, включая гиперзвуковые. Кроме того, в настоящее время реализуется целый ряд программ перехвата гиперзвуковых ракет противника, такие как ракеты-перехватчики, гиперзвуковые снаряды, оружие направленной энергии и системы электронной атаки. 

Как отмечает The Washington Times, в создании гиперзвукового оружия США отстают как от Китая, так и от России. В связи с чем министерство обороны объявило сокращение этого отставания своей приоритетной задачей, запросив на это $4,7 млрд. Эти разработки осуществляются в рамках военно-стратегической концепции под названием «Быстрый глобальный удар», которая подразумевает поражение цели в любой точке планеты в течение получаса или даже быстрее. 

Издание напоминает, что ранее в этом году Китай впервые применил гиперзвуковую ракету DF-17 и продолжает работу над созданием гиперзвукового летательного аппарата с ядерным зарядом Xing Kong-2, прототипом гиперзвукового аппарата с ядерным зарядом. Пекин также провёл испытание гиперзвуковой ракеты космического базирования в составе системы частичной орбитальной бомбардировки.

Российские гиперзвуковые ракеты насчитывают две программы — «Авангард» и «Циркон». Кроме того, на вооружении Москвы стоит гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».


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