Марин Ле Пен – французское правительство «не смогло предвидеть» топливный кризис

Глава Национального объединения Марин Ле Пен обвинила правительство Макрона в том, что оно «не смогло предвидеть» дефицит бензина и не попыталось предотвратить надвигающийся кризис, пишет BFM TV. По её словам, нужно начать борьбу со спекулянтами и решить проблему с топливом в кратчайшие сроки.



AP

В то время как дефицит топлива продолжает отравлять жизнь французам, Марин Ле Пен указала на ответственность правительства в этом вопросе, пишет BFM TV.

Как рассказывает издание, в пятницу вечером лидер Национального объединения была приглашена на встречу с премьер-министром страны в рамках консультаций с главами оппозиции по пенсионной реформе. На вопросы журналистов перед Матиньонским дворцом политик заявила, что не было никакой попытки предотвратить надвигающийся кризис. «Это настоящая проблема», — подчеркнула Ле Пен.

«Правительство ничего не прогнозировало, ничего не предвидело», — возмущается глава Нацобъединения. По её словам, правительство вновь оказалось в ситуации, когда от него ожидают действий, «а ему требуется много дней, чтобы осознать всю серьёзность ситуации». Так, официальный представитель правительства на прошлой неделе утверждал, что во Франции «нет дефицита» бензина.

«Я говорила, что кроме дефицита явно существует проблема со спекуляцией. Правительство очень сильно задержалось с её искоренением, так что нужно сделать это сейчас», — сказала Ле Пен. Она пожаловалась, что ситуация затянулась — и некоторые заправки оказались на грани закрытия. При этом депутат от Па-де-Кале указала, что цены на АЗС слишком высокие для обычных французов. Она считает, что правительству необходимо сейчас приложить все усилия, потому что оно «не смогло предвидеть» развитие событий. «Необходимо решить эту проблему в кратчайшие сроки», — цитирует BFM TV лидера Национального объединения.