Мнение: Новый план мобилизации?

Что происходит? Вчера председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отрапортовал, что республика завершила «первый этап мобилизации».

Дословно: «Татарстанцы активно включились в процесс обеспечения безопасности страны. Мы выполнили первую мобилизацию по количеству, которую определил нам федеральный центр. Наши люди на передовой».

Но сегодня первоисточник удалил это сообщение. И тот же источник пишет: «…в республике продолжается выполнение мобилизационного задания по набору в 8 тыс. человек» (отсюда).

Но 1 октября тот же источник писал: «Почти 10 тыс. человек — такой план стоял перед Татарстаном 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Однако, в итоге минобороны серьезно опустило планку, примерно до 3 тыс. человек» (отсюда).

Что за чехарда происходит в Татарстане с «планом мобилизации»?

Татарстану снизили, но потом снова подняли план по мобилизации?

Фотографии отсюда

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