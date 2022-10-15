 

Пугачева лишь повторила: кто из звезд назвал россиян рабами

15.10.2022, 21:25, Разное
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Максим Галкин*

Ушлый юморист произнес подобную речь еще в 2019 году на концерте в Новосибирске. “У нас, в принципе, народ всегда тянулся к царю. Нам никогда из этого рабства не вылезти”, — заявил тогда со сцены муж Аллы Пугачевой.

Андрей Макаревич*

Лидер группы “Машина времени” отличился каверзной провокацией более шести лет назад. “Россияне не умеют думать и анализировать. Как были рабами, так и остались”, — цитировали речь музыканта сотрудники СМИ.

Алика Смехова

Когда Алла Пугачева отличилась дерзким комментарием, Алика Смехова разместила в личном блоге фотографии певицы. Некоторые решили, что так она поддержала коллегу. Между тем актриса еще в 2018 году заявила, что у россиян “к сожалению, рабская психология еще жива”.

Анатолий Белый

Заслуженный артист РФ Анатолий Белый (настоящая фамилия Вайсман, — Прим. ред.) окончательно эмигрировал в Израиль. Перед этим он позволил себе аналогичное вольное заявление, мол, большинство жителей страны забыли о свободе. “Рабская психология, и они этого даже не замечают”, — выразился артист.

Алена Водонаева

Экс-участница шоу “Дом-2” оскандалилась, когда призвала не рожать российских женщин, если они испытывают материальные трудности. Знаменитость назвала страну “нищей и жадной”, задев за живое многих влиятельных лиц. “Не надо рожать рабов этому государству”, — огорошила телезвезда.

Владимир Познер

Громогласная Алла Пугачева недалеко ушла от журналиста, осудившего часть российского народа. Однажды Познер разразился емкой критикой в адрес соотечественников: “Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела – рабы”.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ


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