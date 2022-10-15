Уход из России обойдётся компании Danone в миллиард евро

Компания Danone начинает процесс продажи российского бизнеса, столкнувшись с невозможностью продолжать производство в условиях санкций, пишет Le Figaro. Как передаёт газета, потеря российских активов обойдётся концерну не менее чем в миллиард евро.



Wikimedia Commons

Спустя почти восемь месяцев после начала российской военной спецоперации на Украине и введения европейских санкций против Москвы Danone сдаётся и уходит из России, пишет Le Figaro. Осознав чрезвычайную трудность продолжения производства в стране, компания объявила о планах «начать процесс передачи контроля над бизнесом по производству молочных продуктов и продуктов растительного происхождения в России».

Этот процесс затронет 90% всего оборота компании в стране и более 7 тыс. из 8 тыс. сотрудников, работающих в России. На данный момент концерн продолжит свою деятельность в области продажи детского питания, большая часть которого импортируется из-за границы.

Условия ухода компании с рынка ещё предстоит определить: будет ли это передача активов государственному органу, промышленному предприятию или продажа местному руководству. Как часто бывает в таких случаях, продажа должна быть произведена за символическую цену в один рубль, отмечает газета. По оценкам Danone, списание активов, связанное с уходом компании из России, может обойтись в миллиард евро.

Как напоминает издание, в конце февраля, на следующий день после начала российской спецоперации на Украине, компания Danone ясно дала понять: ни о каком наказании российского населения путём лишения его предметов первой необходимости не может быть и речи. Тем не менее гигант с оборотом торговли в €24,3 млрд, 5% которого приходится на Россию, немедленно прекратил все инвестиции в российский бизнес. При этом концерн, несомненно, рассчитывал хорошо укрепить свои позиции и не прекращать производство на своих 13 заводах.

Как пишет газета, владелец брендов Activia и Actimel в РФ почти полностью полагался на местное производство, и население страны не испытывало соблазна бойкотировать наряду с западными товарами местные бренды компании, такие как «Простоквашино». Тем не менее развитие конфликта на Украине, а также давление со стороны политиков и СМИ заставляло Danone изменить позицию.

Ситуация резко ухудшилась летом, когда новые пакеты европейских санкций против Москвы наложились на первые последствия прекращения инвестиций в местный бизнес. Нехватка клея для запечатывания крышек десертов, закваски для йогуртов, поставок оборудования для заводов — всё это в конечном итоге создало угрозу остановки производственных линий. Это, по словам источника, вынудило руководство компании решиться на передачу бизнеса россиянам.

«Приоритетом является продолжение производства. Но мы больше не в состоянии его продолжать», — признаётся собеседник издания в компании. Не говоря уже о том, что эти активы стали негативно влиять на общие показатели продаж и прибыли группы компаний, объясняют в Danone. Уход из РФ ляжет тяжёлым финансовым бременем на Danone в 2022 году. Но это «прояснение позиции» позволит компании и её руководству сосредоточиться на самом важном: стремлении к росту, пишет издание.