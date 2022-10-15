Левые демократы забыли о своём пацифизме, несмотря на ядерную угрозу

Крайне левые представители Демократической партии годами критиковали Вашингтон за развязанные им войны. Но сегодня они вступают в откровенный сговор с ястребами и обостряют украинский конфликт, который может закончиться глобальной катастрофой, утверждают ведущие Fox News Джесси Уотерс и Грег Гатфилд.

Крайне левая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес подверглась резкой критике со стороны её бывших сторонников. Их привело в ярость то, что демократы поддерживают отправку военной помощи Украине.

МУЖЧИНА: Вы голосуете за начало третьей (мировой. — ИноТВ) ядерной войны с Россией и Китаем! Почему вы играете жизнями американских граждан?

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Вы ничего не сделали! Я вам верил, а вы стали тем, против кого стремились бороться!

АЛЕКСАНДРИЯ ОКАСИО-КОРТЕС, конгрессвумен: Я дойду до этого вопроса в конце.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Почему не сейчас?

АЛЕКСАНДРИЯ ОКАСИО-КОРТЕС: Потому что вы ведёте себя неприлично.

Грег, они были не настолько близки, чтобы у неё на глазах выступили слёзы. Но что вы думаете об этом?

ГРЕГ ГАТФИЛД, ведущий Fox News: Я не знаю. Я имею в виду, что всегда забавно смотреть на то, как левый орёт на левого. Но здесь мы наблюдаем интересный поворот: радикальные левые — многие из них — вступают в сговор с ястребами. И при этом мы видим, что правые пытаются замедлить каток ядерной войны.

Некоторые аналитики оценивают вероятность применения ядерного оружия в 25 процентов. Возможно, это так, и ничего не произойдёт. Но, казалось бы, все должны поставить этот вопрос на первое место в своём списке приоритетов, чтобы предотвратить глобальное вымирание, верно? Но если вы упомянете «мир» или «переговоры», то неоконсерваторы в союзе с радикальными левыми заклеймят вас пропагандистом или любителем Путина только потому, что вы хотите предотвратить полное разрушение мира.

Поэтому странно видеть людей… например, вчера мы говорили о людях, которые заявляют: «Из-за изменения климата Земля будет уничтожена». Но с этим (угрозой ядерной войны. — ИноТВ) у них нет проблем, они даже не обращают на это внимания. Это какое-то безумие!

Да, конечно. Но некоторые консерваторы, поддерживающие Трампа, разделяют это мнение. Не так ли?

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: Да, он пробудил изоляционистское крыло партии, и это хорошо. Я думаю, что обеим сторонам полезно задавать вопросы некоторым ястребам, которые руководят процессами. Но в нашей стране не осталось принципиальных левых. Принципиальных антивоенных левых больше нет.

Вы видели их во время холодной войны, первой войны в Персидском заливе и, разумеется, войны в Ираке. И ещё можно вспомнить, как после удара по (иранскому генералу. — ИноТВ) Сулеймани люди, вроде Александрии Окасио-Кортес, говорили: «Это военное преступление!» Они говорили так обо всём, что Трамп делал на международной сцене.

А теперь Байден подпитывает машину войны на Украине, и мне даже не надо это доказывать. Но она (Окасио-Кортес. — ИноТВ) просто выписывает чеки за счёт казначейства с таким посылом: «Давай, Raytheon! Действуй! Спускай с поводка машину войну».

И обычно люди из крайне левого крыла Демократической партии не хотят никакой войны. Они хотят мира. Помните лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной»? Теперь он остался в прошлом. Те дни остались в прошлом. Гарольд смотрит на меня с таким выражением: «Только не в моём доме». Но те дни закончились, а это нужно обеим сторонам.

Теперь, похоже, что единственные люди, которые действительно сомневаются в военных усилиях, — это республиканцы. Они не говорят, что нам не нужно вмешиваться. Они просто спрашивают: что мы здесь делаем? Соответствует ли это интересам нашей национальной безопасности? И это здравый подход.

Дата публикации 15 октября 2022 года.