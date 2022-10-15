Почему не сложилось? – Личное мнение

У мадам Карпович в жизни наступила чёрная полоса. Пашка-жених женился на другой — раз. Потом обозвал Карпович другом — два. И вот теперь три — даже играть с ней в спектакле больше не будет.

Пока на место мадам Карпович пришла другая артистка, но её, как ходят слухи, скоро заменит Брутян. Слова только выучит и в роль войдёт.



Щи варила. Пироги пекла. Где жених? Фото: Соцсети

А что же Карпович?

Злые люди могли бы сказать, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Но мы-то с вами не злые, верно? Потому просто разберём ситуацию.

Вот есть мужик, который женат на другой. Что-то там его не устраивает, вечно он с женой ругается, а тут ты такая — мадам.

И клюнул вроде на тебя разведёныш. Но отношения с бывшей ещё не закрыл — ссорится, ругается, чего-то делит.

А ты ждёшь и надеешься, что вот-вот всё разрулится.

А давай объективно на тебя и твою роль в жизни мужика посмотрим?

А если объективно, то место твоё незавидно. У него в голове — развод, разборки с бывшей, а ты — ну, такой, проходной вариант. Ты ему борщ изо всех сил варишь, пироги печёшь, дома порядок наводишь, а он… А ему не до тебя.

Но ты-то знаешь, что всё в жизни временно. Успокоится, пройдёт развод, и ты будешь счастлива. Обратит на тебя внимание. Оценит. Скажет спасибо.

Нет, ну нужно отдать должное такой логике — Пашка спасибо сказал.

Вот только, кроме спасибо, сказать ему нечего. Как разделался с разводом, как успокоился, нашёл себе свежую любовь. Не тебя, хоть ты и старалась иссохнуть, а молодую и привлекательную девчонку.

Да при чём тут на чужом несчастье? Дело не в этом. Просто всему своё время — зачем нужен мужик с проблемами в личном плане?

Обжигались так? Вытаскивали и спасали из отношений? Чем дело закончилось, признавайтесь!

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