Мнение: Сдувшийся Фейсбук, ложь Нью-Йорк Пост про Крымский мост и остались ли журналисты в США

1. А вы говорите, что Роскомнадзор бесполезен. Биржевая капитализация американской корпорации Meta (материнская компания Фейсбук) за год упала в 2,5 раза, с почти 1,1 триллиона долларов до 400 миллиардов. Детище Марка Цукерберга поразительно быстро сдулось (ссылка). При этом, как отмечает блогер Genby, основная часть обвала акций Меты произошла примерно в тот момент, когда деятельность компании была признана экстремистской, а её сервисы Фейсбук и Инстраграм были запрещены в России (ссылка).



Народ массово ушёл с кривого и неудобного Фейсбука в несколько более свободный Телеграм. Плюс, кажется, уже провалилась Метавселенная, куда надеялся переселить аудиторию господин Цукерберг (ссылка).

Похоже, виртуальные ценности и общение в соцсетях не настолько важны, чтобы корпорация Цукерберга стоила целый триллион. Реальные ценности, – вроде резко подорожавших на Западе бензина, услуг ЖКХ и продуктов – важнее.

2. Очередной пример лжи западных СМИ. Виктор Мараховский пишет (ссылка):





NY Post, подпись под фото теракта на Крымском мосту: “[русские] ракеты убили 11 человек и ранили десятки”.

Обычный день в XXI веке, когда, как известно, благодаря Информационным Технологиям невозможно Спрятать Правду.

Возможно, возможно. И очень просто: берёте, затыкаете возражающих и врёте себе.

Этот незатейливый трюк на Западе проделывают постоянно: берутся фотографии украинских обстрелов и терактов и выдаются за действия России. И, нет, это не ошибка — статья в Нью-Йорк Пост вышла пять дней назад, а фотография с Крымским мостом до сих пор висит (ссылка). На Западе отлично знают, что врут о России. И наши смердяковы, которые поддерживают Запад, тоже отлично знают, что их журналисты врут о России. Просто они не считают это важным — там довольно примитивная мораль, согласно которой собственные шкурные интересы и отношения «свой-чужой» бесконечно важнее фактов.

Кстати, на днях в сеть слили документы, подтверждающие причастность британской разведки к подготовке теракта на Крымском мосту (ссылка). Много ли публикаций западные СМИ посвятили этому разоблачению?

3. Заметка о том, что честные журналисты в США ещё есть. И о том, почему они почти ни на что не влияют (ссылка):

Наткнулся на то, чего не ожидал увидеть в принципе. На видео – динозавры американской журналистики (ссылка). Эти оставшиеся в прошлом веке (увы) дедушки верят, что журналистика – это не быть флюгером. Они замечают, что обстрел колонии в Еленовке случился после дачи показаний о преступных приказах, что рассказы об обстреле ЗАЭС и о том, что россияне прячутся на ней противоречат сами себе. Замечают игнор засеивания Донецка противопехотными минами. Это ни на что не влияет, никто на Западе это не посмотрит, это мелкий Ютуб-канал, но всё-таки я рад, что они существуют, что я не сошел с ума, я это все вижу не потому, что я с этой стороны, а потому что оно так на самом деле.

Поэтому холодная война и оставалась холодной, что с обеих сторон не был потерян разум. Зверства во Вьетнаме прекратили как вьетнамские солдаты, так и американское общество. А теперь – “они прячутся на ЗАЭС, они обстреливают ЗАЭС”, все хавают, кроме двух дедушек, начинавших карьеру во время Вьетнамской войны.

Другой пример “динозавра”, не прогнувшегося с линей партией – это американский конгрессмен Джон Коньерс. Родился в 1929-м году, активист движения за права чернокожих, защищал ВикиЛикс. Он добился запрета на помощь батальону “Азов” в 2015-м году. В 2015-м же году был обвинен в харассменте, в 2017-м ушел в отставку, в 2019-м умер. Быстро, да? Вот так там зачищают честных людей, которые против поддержки нацистов.