 

Гормоны вызывают каннибализм

15.10.2022, 20:50, Разное
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Научные сотрудники Национального научного центра морской биологии обнаружили новые сведения о нейрохимической организации глазных стеблей красного королевского краба.

В ходе исследовательской работы специалисты изучили самцов камчатского краба. В результате они обнаружили в нейроэндокринном центре глазных стеблей дофамин, серотонин и ацетилхолин. Именно эти вещества действуют как локальные модуляторы и участвуют в регуляции секреции нейрогормонов в глазных стеблях крабов.

Таким образом, стало известно, что нервные пучки генерируют сложную комбинацию гормонов и средств связи между нервными клетками. Этим можно объяснить сложное поведение, и даже каннибализм крабов.


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