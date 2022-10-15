Гормоны вызывают каннибализм

Научные сотрудники Национального научного центра морской биологии обнаружили новые сведения о нейрохимической организации глазных стеблей красного королевского краба.

В ходе исследовательской работы специалисты изучили самцов камчатского краба. В результате они обнаружили в нейроэндокринном центре глазных стеблей дофамин, серотонин и ацетилхолин. Именно эти вещества действуют как локальные модуляторы и участвуют в регуляции секреции нейрогормонов в глазных стеблях крабов.

Таким образом, стало известно, что нервные пучки генерируют сложную комбинацию гормонов и средств связи между нервными клетками. Этим можно объяснить сложное поведение, и даже каннибализм крабов.