Мнение: День Оленевода в Москве

О! Сегодня, оказывается, годовщина: 15 октября 2010 года Собянин был назначен и.о. мэра Москвы взамен снятого Лужкова. Таким образом, получается, что “северный оленевод” правит Москвой уже ровно 12 лет! Поскольку мой ЖЖ – летопись событий, заглянул в него – вот что я написал в тот день:

Письменный прибор

Ничего интересного: Собянин будет мэром Москвы. Можно только отметить, что посрамлены оказались все, кто непонятно с чего дико оживился при снятии Лужкова, крича “вот! наконец-то Медведев стал настоящим президентом!!” Собянин – человек полностью “путинский”, то есть для самых тупых стало, надеюсь, ясно, кто именно получил все бонусы от перемены кепок над Москвой.

Забавный Медвед подписал Указ о снятии Лужка “по недоверию” не потому, что стал вдруг “самостоятельным”, а по одной-единственной причине: Путин пока что не может подписывать такие указы сам. Приходится пока подписывать их Медведевым (2010).

Надо, видимо, подвести некоторые итоги; все-таки дюжина лет – круглая дата. По старым (нормальным) каденциям – три срока отсидел во главе Москвы, и явно собирается ещё. Специально, кстати, под него тоже год назад Путин подписал поправки к закону, которым отменили ограничение сроков для губернаторов (не более двух подряд).

Что можно сказать о Собянине? В принципе, его ставили по одному главному критерию: считалось, что он мало (сравнительно со всеми остальными путинскими администраторами) ворует. А поскольку в Москву предполагалось начать вливать поистине грандиозные деньги, вопрос “оператора процесса с пониженной вороватостью” был ключевым.

В этом смысле Собянин, похоже, не подвёл: при бюджете столицы (только официальном) порядка 50 млрд. долл. в год ее мэр не превратился в супер-олигарха (во всяком случае, в открытую) – уже хлеб. С другой стороны, Москва при Собянине лишилась маршруток и троллейбусов, ее площади стали похожи на казарменный плац, в ней почти исчезли ларьки, киоски и вообще уличная торговля, Москву захватили торговые сети, она покрылась плиткой по много раз в 10 слоёв, и в ней все эти годы ведется борьба не на жизнь, а на смерть с владельцами автомобилей (автомобилисты проигрывают). Однако – зимой в Москве (даже во дворах) чистят асфальт от снега и льда, и вроде бы не было крупных техногенных катастроф (а в столь сложном и громадном мегаполисе их угроза всегда актуальна).

Неяркий, без харизмы и обаяния мэр, как ни странно, скорее “немец”, чем “оленевод”. Москва все его годы “правления” буквально купается в деньгах – на это приходится делать поправку, говоря о его управленческих талантах. Всегда был о нем низкого мнения, однако реальность 2022 года разрушает любой идеализм. Действительность такова, что заставляет ценить практически любого из членов правящей ОПГ, кто не занимается впрямую убийством людей. Кровь с клыков не капает – уже хорошо. Робот Собянин вроде не кровожадный – пусть пока будет.