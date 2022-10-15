Мнение: О пределах терпения простой украинки в России

А давайте спустимся от большого к малому, от великого к обыденному, от геополитики к обычной жизни. Тем более, что геополитические разломы да тектонические сдвиги тоже опустились на этот уровень. И проявляются вполне зримо в самых обычных российских семьях.

Итак, жила-была – да и сейчас живёт – одна #женщина. Одна из миллионов. На свою беду, она сперва жила в Одессе. Впрочем, началось это ещё в те благословенные времена, когда Москва, Киев и даже Рига были частями единой, большой, и казалось бы нерушимой страны.

Опуская подробности, как всё шло в позапрошлой и даже прошлой жизни, перескочим в наши дни. Где Маргарита – имя героини изменено – после майских событий в Одессе, подхватив на руки грезившего морем сына и бросив всё остальное, уехала в Санкт-Петербург. Там ведь тоже мореходки есть.

Ну а родня её осталась в Одесской области Украины…

Нет, Маргариту не запытала насмерть ФСБ. И не завербовала тоже. Обычная #жизнь чаще всего далека от шпионских романов. И обычная украинская женщина Маргарита как-то обустроилась на новом месте: подрастила сына, устроила его в морской колледж и даже снова вышла замуж – год назад, за гражданина России.

Всё было прекрасно: любящий человек, новая семья и поддержка. Но потом настало 24 февраля. Этот день окончательно разделил многое и многих. Вот и в Ритиной семье взгляды решительно разделились: она так и осталась в мыслях с Украиной, а муж оказался россиянином до мозга костей.

Начались ссоры. Маргаритины доводы «не работали». Слова родственников, живущих в Одесской области и знающих, что да как происходит «на самом деле», тоже не воспринимались мужем всерьёз. «Они зазомбированы и запуганы», — отвечал он. По его мнению, #правда была только «в телевизоре».

В общем, за семь месяцев Маргарита не смогла достучаться до мужа. Как и он до неё, впрочем. Но несмотря на всё, они старались не отдаляться и продолжать жить, так как любили друг друга.

А потом снова пришло роковое 24-е число. Именно 24 сентября, накануне Дня рождения Маргариты, её мужу принесли повестку. Тот принял документ и подписал, хотя вроде бы уже не подходил по возрасту. Да, он когда-то служил срочную в Сухопутных войсках, но закончилась его служба уже 22 года назад. И был он в части — только не смейтесь! — поваром.

Шок, безысходность, отчаяние — для Маргариты снова схлопнулся мир. Конечно, первым делом она попыталась отговорить супруга. «Ты едешь на мою Родину. Ты можешь оказаться там, где я родилась! Ты едешь воевать против моих родных! Как ты можешь на чужой земле защищать свою страну?», — кричала она. На это муж отвечал, что едет защищать в том числе и украинцев от наёмников #НАТО, захвативших их страну. Он будет сражаться против Европы, Америки и Зеленского, который виноват во всём случившемся.

Сейчас Маргарита подавлена и растеряна. Она не знает, что чувствовать к мужу. Не может его благословить, не может пожелать ему победы, но и не хочет, чтобы он погиб. Она до последнего надеялась, что #мужчина одумается, останется с ней и с её сыном. Но в начале октября мужа забрали в часть. Возможно, уже скоро отправят «на фронт», хотя вроде и обещают — в тыл.

Сейчас Маргарите адски больно. И от того, что муж её так и не понял. И оттого, что он будет рисковать своей жизнью, возможно, идя против её родных. Снова бросить всё и вернуться к родственникам в Одесскую область Маргарита тоже не может. И не ждать мужа — тоже не вариант. «Я не знаю, как мне жить сейчас и потом», — плачет она.

А кто знает, что «положено» чувствовать женщине, когда любимый муж будет участвовать в боевых действиях там, где живут её родичи? Как вообще украинцам относиться к российским мобилизованным, которым за уклонение от мобилизации грозит до двух лет на зоне, а за оставление воинской части — до десяти? Надо ли сочувствовать таким людям или «сами дурни виноваты»? А их семьям, жёнам, детям?

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