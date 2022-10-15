“Кричит!”: мечты Бузовой о ребенке разбились вдребезги

Это яркая личность, приковывающая к себе внимание. Поклонники постоянно обсуждают и

творчество, и личную жизнь артистки. При этом сама экс-ведущая “Дома-2”

любит подлить масла в огонь. Напомним, что Ольга Бузова нередко рассказывает о

планах стать матерью. Блогер Виктория Царькова решила порассуждать на тему

материнства певицы.

По ее мнению,

Ольга очень успешная, трудолюбивая карьеристка, которая заслуживает уважения в профессии. Но Виктория не представляет Ольгу Бузову в роли

матери. Причина всему как раз трудоголизм: “Слова всех ее бывших

мужчин после расставания тому подтверждение! “Я хотел детей, но Ольга

увлечена карьерой”, “Она слишком занята работой и собой, у неё не

было времени на меня и создание будущей семьи”.

Но больше всего Царькова

удивляется поведению Ольги. По словам блогерши, Бузова постоянно говорит о

детях, но никакого шага в этом направлении не совершила. “Девушка помогает

детским домам и кричит о том, что хочет детей на весь мир, но это я думаю ее

потолок! Дальше слов это никуда не зайдет”, — делится мнением Виктория.

Блогерша

делает вывод, что мечты артистки о ребенке вновь разбились вдребезги. Ольге

Бузовой нужно сделать серьезный выбор: карьера или материнство. Судя по всему,

в ее случае сохранять баланс не получится.