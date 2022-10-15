“Кричит!”: мечты Бузовой о ребенке разбились вдребезги
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Это яркая личность, приковывающая к себе внимание. Поклонники постоянно обсуждают и
творчество, и личную жизнь артистки. При этом сама экс-ведущая “Дома-2”
любит подлить масла в огонь. Напомним, что Ольга Бузова нередко рассказывает о
планах стать матерью. Блогер Виктория Царькова решила порассуждать на тему
материнства певицы.
По ее мнению,
Ольга очень успешная, трудолюбивая карьеристка, которая заслуживает уважения в профессии. Но Виктория не представляет Ольгу Бузову в роли
матери. Причина всему как раз трудоголизм: “Слова всех ее бывших
мужчин после расставания тому подтверждение! “Я хотел детей, но Ольга
увлечена карьерой”, “Она слишком занята работой и собой, у неё не
было времени на меня и создание будущей семьи”.
Но больше всего Царькова
удивляется поведению Ольги. По словам блогерши, Бузова постоянно говорит о
детях, но никакого шага в этом направлении не совершила. “Девушка помогает
детским домам и кричит о том, что хочет детей на весь мир, но это я думаю ее
потолок! Дальше слов это никуда не зайдет”, — делится мнением Виктория.
Блогерша
делает вывод, что мечты артистки о ребенке вновь разбились вдребезги. Ольге
Бузовой нужно сделать серьезный выбор: карьера или материнство. Судя по всему,
в ее случае сохранять баланс не получится.
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