Обозреватель NYT – пора «посмотреть правде в глаза» и признать Северную Корею ядерной державой

США настала пора «посмотреть правде в глаза» и признать Северную Корею ядерной державой, призывает обозреватель The New York Times Джефри Льюис. Усилия, направленные на то, чтобы побудить Ким Чен Ына отказаться от своего оружия, не только не увенчались успехом, а, наоборот, укрепили его уверенность в том, что оно будет использовано для защиты страны. Автор статьи убеждён, что настало время Соединённым Штатам предпринять шаги для снижения риска возникновения войны на Корейском полуострове.



AP

На протяжении 30 лет усилия США были направленны на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от разработки баллистических ракет и ядерных вооружений. Они основывались на предложении Пхеньяну простого выбора: либо отношения с Соединёнными Штатами, либо оружие и изоляция. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал свой выбор, пишет газета The New York Times.

В сентябре его правительство приняло закон об объявлении Северной Кореи ядерной державой. Ким Чен Ын назвал это провозглашение «необратимым» и исключил дальнейшие переговоры о денуклеаризации. За последние два месяца Северная Корея запустила дюжину баллистических ракет, хвалится способностью развёртывать тактическое ядерное оружие на поле боя и, как ожидается, проведёт очередное седьмое по счёту ядерное испытание, возможно, уже на следующей неделе, пишет обозреватель The New York Times.

Пришло время Соединённым Штатам взглянуть правде в глаза. Усилия, направленные на то, чтобы побудить Ким Чен Ына отказаться от своего оружия, не только не увенчались успехом, а наоборот, укрепили его уверенность в том, что оно будет использовано для защиты страны. Вашингтону необходимо подумать о немыслимом: признать, что Северная Корея является ядерной державой. Сменявшие друг друга администрации США упорно отказывались это делать. Это было бы неудачей для глобального нераспространения и послало бы сигнал о том, что можно бросить вызов международному сообществу и выйти сухим из воды, ведь на протяжении многих лет против Северной Кореи принимались резолюции ООН и санкции, отмечает автор.

Но это также, по иронии судьбы, может быть лучшим способом уменьшить постоянную и растущую угрозу непреднамеренного конфликта на Корейском полуострове и устранить главное препятствие, которое мешает Северной Корее и Соединённым Штатам встретиться для урегулирования своих разногласий. Риск войны резко возрос за последний год, поскольку обе Кореи участвовали в риторической и фактической гонке вооружений. Решение Северной Кореи провозгласить себя ядерной державой, по-видимому, показывает, что Ким Чен Ын обеспокоен превентивным ударом, направленным на его убийство и обезглавливание его режима, и не без оснований — администрация президента Южной Кореи Юн Сук Ёля сделала новый акцент на стратегии сдерживания ядерной атаки Северной Кореи путём подготовки к упреждающим ударам, которые могут включать в себя нанесение ударов по высшему руководству Пхеньяна, пишет обозреватель The New York Times.

В прошлом месяце Северная Корея пригрозила, что любая попытка его свержения приведёт к ядерной контратаке. Но для того, чтобы это сработало, это означало бы делегирование другим доверенным лицам в его окружении полномочий для нанесения ядерного контрудара в его отсутствие. Это глубоко беспокоит, поскольку чем больше людей с такой властью, тем больше возможностей для смертельного просчёта. Добавьте к этому тот факт, что действия Северной Кореи побудили Южную Корею, у которой нет ядерного оружия, задуматься о его приобретении, а Японию — увеличить военные расходы и усилить ударный потенциал. Необходимо что-то предпринять для снижения накала ситуации, но у Соединённых Штатов ещё меньше карт, чем раньше, из-за изменений в более широком геополитическом ландшафте. Конфликт на Украине вызвал глубокий раскол между США и Россией и, в меньшей степени, союзником РФ Китаем. Три великие державы были ключевыми участниками предыдущих многосторонних переговоров по разоружению Северной Кореи, которые в конечном итоге провалились. Однако теперь РФ и Китай с меньшей вероятностью поддержат давление США на Северную Корею; после того как в этом году Пхеньян возобновил испытания межконтинентальных баллистических ракет, Пекин и Москва наложили вето на стремление США ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. Ким Чен Ын, кажется, почувствовал произошедшие изменения и укрепил свои отношения с Китаем и Россией, пишет Льюис.

Если последние 30 лет оказались недостаточно убедительными, то нынешний кризис показывает, что Америке крайне необходим новый подход. Во время холодной войны Соединённые Штаты и Советский Союз продемонстрировали, что могут сесть и обсудить способы снижения риска ядерной войны. Однако практически любые способы улучшения отношений США с Северной Кореей — например, посредством экономического или технологического сотрудничества — становятся заложниками настойчивого требования Вашингтона о том, чтобы Пхеньян сперва разоружился. Попытка президента Дональда Трампа договориться с северокорейским лидером потерпела крах ещё на самых первых порах: по словам министра иностранных дел Северной Кореи Ри Ён Хо, Ким Чен Ын попросил американского президента отменить некоторые санкции в обмен на его согласие демонтировать свой наиболее важный ядерный объект (Трамп же заявлял, что Ким попросил снять все санкции в обмен на закрытие этого объекта). Переговоры были сорваны в 2019 году, и Ким Чен Ын использовал последующие годы для наращивания своего арсенала, напоминает Джеффри Льюис.

Как утверждается в материале The New York Times, у США есть прецедент для исправления ситуации. Израиль, Индия и Пакистан обладают ядерным оружием, и Вашингтон готов с этим мириться до тех пор, пока им не начинают угрожать. Хотя Израиль никогда не признавал наличие ядерного потенциала, это остаётся самым плохо скрываемым секретом в мире. Но он не хвастается своими возможностями, благодаря чему его арабским соседям, таким как Египет, не пришлось разрабатывать в ответ свои собственные ядерные программы. США закрывали глаза на Индию до тех пор, пока в 1998 году она не провела серию испытаний. Вашингтон прагматично отложил в сторону свои опасения по поводу этих испытаний, чтобы обеспечить сотрудничество в других областях. Если бы администрация Трампа применила этот подход три года назад, сегодня мы могли бы оказаться в совершенно другом положении. Нет, Северная Корея не была бы разоружена, однако Вашингтон мог бы совершить другие шаги по снижению напряжённости. Можно было бы заручиться обязательствами «хорошего поведения» от Пхеньяна и, возможно, даже сделать какие-то шаги в сторону разоружения в обмен на ослабление санкций и экономическую помощь. Это далеко не идеальное решение, но оно гораздо предпочтительнее, чем накопление Пхеньяном оружия.

Ким Чен Ын может увидеть возможности и в более спокойном отношении США. Он использует ядерное оружие в качестве защиты и понимает, что оно также делает его мишенью. Он был готов взаимодействовать с Дональдом Трампом и, возможно, в конечном итоге захочет того же с президентом Байденом. Закрывать глаза на вступление Северной Кореи в ядерный клуб будет неприятно, но Соединённые Штаты, по сути, уже делают это: официальные лица США лишь говорят о неприемлемости ядерной программы Ким Чен Ына, который создаёт одну бомбу за другой. Пришло время сократить потери, взглянуть правде в глаза и предпринять шаги для снижения риска возникновения войны на Корейском полуострове, заключает автор.