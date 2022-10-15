Инфляция в ФРГ выходит из-под контроля

Инфляция в Германии впервые за всю послевоенную историю страны перевалила за отметку в 10%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Основными двигателями инфляции стали цены на энергию и продукты питания: при этом экономисты предостерегают, что рост цен может пойти и дальше.



AP

Инфляция в Германии превысила отметку в 10%: такое случилось впервые за послевоенные годы, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Причиной такого резкого роста цен стали энергетический кризис и санкции.

Экономисты предупреждают, что немецкие граждане должны готовиться к дальнейшему повышению цен, пишет издание. В правительстве ФРГ ожидают, что напряжение спадёт в следующем году, когда заработает механизм по сдерживанию цен на газ.

Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, более всего повысились цены на энергию и продукты питания. В частности, в сентябре уровень цен на энергию в Германии был на 43,9% выше, чем в сентябре 2021 года. Цены на продукты питания подскочили за год на 18,7%.

Подобных инфляционных показателей в современной истории ФРГ не было ещё никогда, отмечает издание. В 50-е годы прошлого века инфляция достигала отметки в 10%, однако методология подсчёта тогда была иной. Последствия столь резкого роста цен демонстрирует пример немецких пивоварен: в минувший четверг немецкое объединение пивоваров предупредило о возможной волне банкротств в отрасли. По словам главы объединения Хольгера Эйхеле, если правительству и региональным властям не удастся в скором времени ограничить цены на электричество и газ, то многие предприятия не смогут выжить в 2023 году.