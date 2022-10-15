Мнение: Бесчувственный?

Наверное еще в начале или середине лета начал замечать в метро инвалидов.

В первое время, увидев мужиков в камуфляже без ног, совал 500 или 200 рублей. И делал это стыдливо, вроде бы стесняясь, что у меня две руки, две ноги… А они – без ног.

Но когда начал сталкиваться в метро с инвалидами в одежде цвета хаки практически каждый день, привык, перестал давать деньги, делая вид, что я их не замечаю. Иногда и вовсе начал отворачиваться к окнам…

Это потому что я бесчувственный?

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