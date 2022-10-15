Трудный выбор – Личное мнение

Вовчик из Пацанов, ещё вчера порадовавший всех объятиями с Агаткой, кормит уже другую красавицу — Иду:

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Каков романтик, а?

Ида не только похожа на Агатку внешне, но и тоже пару лет уже как разведена. Говорят, Ида дружит с Агатой — видимо, на фоне общих интересов сошлись.

Кто из подруг добьётся благосклонности Вовчика?

Кого посоветовать Вовчику? Агата кажется более надёжной, если вспомнить её отношения с бывшим мужем. Но у Иды есть другой козырь — финансово она более состоятельна, потому что блогерка. Зато Агата — актриса, как и сам Вовчик. Значит, общего у них больше, чем с Идой.

Кажется, схватка предстоит серьёзная.

Трудно не только Вовчику, но даже со стороны тяжело дать совет, кого выбрать. Обе женщины настолько прекрасны, что одна другой краше.

Агата или Ида? Муцениеце или Галич? Актриса или блогерка? Бедный Вовчик, ему — хоть разорвись.

Поможем Вовчику? Кого ему выбрать?

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