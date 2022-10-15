В Новосибирске откроют завод по производству плоскогубцев для переключения каналов

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15.10.2022, 19:33, Разное
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В рамках национального проекта Zamestim в Новосибирске запущено новое предприятие – Сибирский плоскогубцевый завод.

Необходимость создания промышленного производства назрела после восстановления работы завода «Электросигнал», открывшего летом линию по изготовлению ламповых телевизоров «Изумруд».

Санкции против РоссииПоскольку «Электросигнал» не смог наладить технологию создания пультов дистанционного управления, каналы на его телевизорах переключаются мануальным способом. Чтобы продукция сибирского предприятия была доступна в том числе и самым незащищённым слоям населения, кнопки переключения каналов выполняются из наиболее бюджетных материалов, что приводит к их быстрому выходу из строя.

– В настоящий момент новый «Изумруд» не располагает возможностью создавать необходимое количество запчастей. Однако негуманно оставлять пользователей без телевизора, когда кнопки отлично переключаются плоскогубцами, – говорит гендиректор «Электросигнала» Борис Рохлин. – Фактически мы даём старт новому производству и рабочим местам. Помимо того, плоскогубцы можно использовать и по непосредственному назначению.

Он добавил, что телевизоры «Изумруд» будут продавать в двух комплектациях – обычной и люкс (с плоскогубцами для переключения каналов).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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