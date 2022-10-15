Мнение: Экоактивистки против Ван Гога, Евросоюз засоряет Турцию и температурные нормы в России

1. Зелёные сектанты ожидаемо докатились до вандализма (ссылка):



Экоактивисты облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая висит в Лондонской национальной галерее. Видео инцидента было опубликовано в Twitter-аккаунте организации Just Stop Oil [Просто Остановите Нефть], которая использует гражданское сопротивление в целях борьбы с изменением климата.

«Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости?» — говорится в посте.

Как сообщает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.

2. Оказывается, основную часть своих отходов Евросоюз отправляет на переработку в Турцию (ссылка):





Везти мусор из ЕС в страны Юго-Восточной Азии, где находятся другие крупнейшие мировое центры переработки, долго, неудобно и затратно. Поэтому основной поток европейского мусора и перехватывают турки.

Это, кстати, одна из причин, почему Турция может позволить себе независимую внешнюю политику. С турками Европе ссориться нельзя. Без их помощи Европа оказалась бы просто завалена мусором.

3. Температурные нормы в России во время отопительного сезона, на примере Москвы (ссылка):

…в жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — 20 градусов. В помещении детских садов должно быть от 20 до 24 градусов в зависимости от помещения, а в школах — от 18 до 24 градусов. В рабочих офисах нормальная температура при отопительном сезоне должна быть 21-23 градуса.

В странах Европы такую роскошь позволить себе не могут. Офисные здания в Германии, например, будут прогревать только до 19 градусов (ссылка). Крупнейшая немецкая компания арендодатель на ночной период ограничит тепло в сдаваемых квартирах до 17 градусов (ссылка).

В России люди обычно стараются жить при температуре выше 20, многие целенаправленно топят до 25-28. Если не хватает мощности батарей центрального отопления, включают электрообогреватели. Мы можем себе это позволить.

Европейские политики в последние месяцы рассказывают гражданам, что жить в тепле – вредно для здоровья (ссылка), что температуру надо всячески снижать. Что это модно и прогрессивно.

А какую домашнюю температуру считаете комфортной лично вы, коллеги? Как для вас жить моднее и здоровее?