EBioMedicine: табачный дым может спровоцировать кожные заболевания

Ученые из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что острое воздействие промежуточного дыма THS на кожу может вызвать развитие некоторых кожных заболеваний, таких как дерматит и псориаз.

Примечательно, что исследование на эту тему является первым, проведенным на людях. В нем некурящие добровольцы в возрасте от 22 до 45 лет подвергались кожному воздействию табачного дыма.

Результаты работы продемонстрировали, что острое воздействие THS существенно увеличивает количество биологических маркеров окислительного повреждения ДНК, липидов и белков в моче. Специалисты также утверждают, что эти биомаркеры не уменьшаются лаже после прекращения воздействия дыма.