Мнение: Самооценка и амбиции

Вот еще что важно, в дополнение к предыдущему письму.

Считать себя обычным – это не значит отсутствие амбиций.

Наоборот.

Амбиции касаются того, чего вы хотите достичь.

Корона и чувство грандиозности касаются того, чего вы уже достигли.

Чтобы оценивать свои достижения как великие и великолепные, надо иметь очень маленькие амбиции.

Оценка себя – это сравнение себя с кем-то, кого вы считаете своей категорией, равной себе выборкой.

Чтобы кормить корону, люди сравнивают себя с теми, кто имеет объективно худшие условия, либо обесценивают чужие достижения.

Вот, например, автор предыдущего письма, заявляя, что является очень творческой, сравнивает себя не с творческими людьми, а с теми, кто к творчеству отношения не имеет, да и их успехи тоже обесценивает. Если бы она сравнила себя с теми, кто занимается творчеством и зарабатывает им, оказалось бы, что у нее нет никаких “взлетов”.

То же самое касается любых корон.

“Я зарабатываю очень много”, – может сказать только человек, который сравнивает себя с теми, кто зарабатывает намного меньше. Почему он не сравнивает себя с теми, кто зарабатывают столько же или больше?

Если вы занимаетесь бизнесом, не сравнивайте свой заработок с государственными служащими, сравните, ради эксперимента, с другими бизнесменами, очевидно, что по сравнению со списком самых богатых вы будете зарабатывать микроскопически.

Выбирать сегмент нужно так, чтобы ваши успехи были средними, чтобы вам было чему порадоваться в момент положительных изменений и к чему стремиться.

То есть самооценка нужна не для того, чтобы наслаждаться, какие вы прекрасные, свысока смотря на неудачников, а чтобы с помощью этой самооценки определить свой уровень и увидеть свою следующую ступень развития.

Вот почему человек с нормальной самооценкой всегда оценивает свои успехи как средние, рад личной динамике, если она есть, но не кажется себе грандиозным и великолепным, он самый обычный в ряду людей с такими же достижениями.

Именно это состояние дает нормальную мотивацию, дает хорошую устойчивость, дает достаточно энергии на рост.

Если сравнивать себя все время с теми, кто намного больше, будет уныние и это тоже следствие короны.

С чего вы взяли, что должны быть на самом верху? Кто вам это обещал?

Для сравнения надо иметь в виду тех, кто имеет тот же уровень. Вы должны увидеть, что вы обычный, не хуже, не лучше, и это будет значить, что вы нашли устойчивость и можете видеть реальность.

Если вас все время тянет порадоваться, что вы выше ростом, чем сосед, что у вас больше зарплата, чем у бывшего коллеги, что у вас меньше морщин, чем у одноклассницы, вы ищете способ накормить корону. Многие выше чем вы, зарабатывают больше и выглядят лучше. Но вы специально подтасовываете планки, чтобы почувствовать себя наверху.

Так же пагубно убиваться, что ваши успехи меньше, чем у кого-то. Всегда будут те, чьи успехи больше. С этим надо смириться и не сливать энергию. Надо следить за тем, чтобы в вашей жизни было движение, был смысл, хватало энергии ставить цели и их достигать, тогда ваша жизнь будет наполненной и интересной. Любое горевание над неуспехами – бессознательная попытка вымогнуть себе что-нибудь для компенсации. Любое упоение успехами – стремление почивать на лаврах и пировать вместо работы. Особенно опасно упиваться теми успехами, которых не было или которые случились уже давно, а с тех пор ничего не менялось.

Понятно, друзья, почему только уровень самооценки “я обычный” обеспечивает необходимый стимул и нормальный старт?