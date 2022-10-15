Великобритания поставит Украине ракеты для американских систем ПВО

Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов, в том числе ракеты средней дальности Amraam, а также ещё 18 гаубичных артиллерийских орудий, пишет The Independent. По словам министра обороны Бена Уоллеса, это вооружение позволит Украине защитить свою инфраструктуру от ракетных ударов и в целом укрепить противоракетную оборону.



AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна отправит зенитные ракеты на Украину, чтобы помочь Киеву защитить свою инфраструктуру от ракетных ударов со стороны России, пишет The Independent.

Как отмечает издание, Великобритания и другие западные правительства поставляют Украине новые системы вооружений или готовятся оказать дополнительную помощь. В среду в Брюсселе министры обороны стран НАТО уже обсудили дополнительную поддержку Украине, и проведут дальнейшие переговоры по этому вопросу уже в четверг.

В частности, Лондон направит Киеву ракеты средней дальности Amraam. Они станут первыми ракетами, способными сбивать крылатые ракеты, которые Великобритания направит на Украину. По данным Министерства обороны, ракеты доставят на Украину уже в ближайшие недели для использования с системами ПВО NASAMS, которые обещали поставить Соединённые Штаты.

«Вместе с американскими NASAMS это оружие поможет Украине защитить своё небо от атак и в целом укрепить противоракетную оборону», — заявил Уоллес.

Последний пакет британского оборудования также включает сотни других ракет противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов, а также ещё 18 гаубичных артиллерийских орудий. Кроме того, Великобритания выделит £10 миллионов в пакет финансирования в рамках Североатлантического альянса для оказания гуманитарной помощи Украине, включая покупку зимней одежды, генераторов, бензовозов и машин скорой помощи.

The Independent напоминает, что Великобритания ранее неоднократно поставляла Киеву различное вооружение, в том числе противотанковые ракетные установки NLAW.