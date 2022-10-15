Глава ведомства канцлера ФРГ – немецкие танки не «чудо-оружие»

Немецкие танки не являются «чудо-оружием», способным решительно изменить ход украинского кризиса, пишет Der Tagesspiegel, ссылаясь на слова главы ведомства канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта. Шмидт также отметил, что Германия воздерживается от поставки Украине танков, опасаясь, что их могут захватить.



AP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц зачастую расплывчато говорит о своём курсе в вопросе поставок вооружений на Украину, пишет Der Tagesspiegel: приводя разные аргументы, Шольц противостоит давлению со стороны «Свободных демократов» и зелёных, требующих поставить Киеву танки.

Главный аргумент Шольца состоит в том, что пока ни одна страна НАТО не поставила Украине танки западного образца. Кроме того, Шольц отмечал, что эффективнее работает схема «кольцевого обмена» танками, потому что украинским военным привычнее работать с танками советского образца.

Теперь же глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт предоставил более детальные аргументы против поставки танков, пишет Der Tagesspiegel. По словам Шмидта, немецкие танки «Леопард-2» рассматриваются в качестве некоего «чудо-оружия», которое способно решительно изменить ход конфликта и положить ему конец, однако это не так. Шмидт назвал это синдромом «Фау-2» — ракеты, разработанной в ходе Второй мировой войны: тогда нацистское руководство Германии верило, что это «чудо-оружие» поможет им победить.

Кроме того, Шмидт подчеркнул, что танки используются на передовой, а это значит, что их легко захватить. «Если танк с немецким железным крестом будет захвачен, то для российской пропаганды это станет идеальным поводом сказать — смотрите, это НАТО на нас нападает», — приводит издание слова Шмидта.

Комментируя активные призывы по поставке танков от ХДС, зелёных и «Свободных демократов», Шмидт заявил, что «в том, что касается политики безопасности, мы всё ещё находимся в подростковом возрасте». Кроме того, Шмидт отметил сложности с логистикой и обслуживанием, которые проявились уже при поставке Украине САУ PzH 2000.