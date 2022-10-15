 

В ООН предложили «законсервировать» Ближний Восток

15.10.2022, 17:33, Разное
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение о том что Ближний Восток необходимо «законсервировать», оградив его от остального мира стеной.

Эксперты констатируют: всё большее число вооруженных конфликтов, происходит именно на этом участке земли. По мнению глав многих государств, это увеличивает напряжение на международной арене, и без того повышенное на фоне конфликтов в Украине и вокруг Тайваня.

– До недавнего времени я полагал, что этот вопрос удастся решить мирным путём, но проведя телефонные переговоры с главами ближневосточных государств, я осознал, что другого пути, кроме долгосрочной консервации, не намечается. Нельзя сказать, что мир много получает от торговли с этим регионом, а вот проблем он приносит немало, – считает генсек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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