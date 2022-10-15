Ушел парень, рушатся планы и уволили с работы: неприятные ситуации, после которых жизнь неожиданно меняется

В жизни случаются моменты, когда вы готовы опустить руки, поскольку кажется, что все медленно разрушается, и ничего восстановить не представляется возможным. Поговорим о том, как не надо отчаиваться и бояться самого худшего, чаще всего жизненные повороты ведут к счастью. Рассмотрим несколько ситуаций, к которым надо относиться по-философски.

Ушел парень

Поначалу это действительно кажется катастрофой, поскольку потерять любимого человека – это большая трагедия. Пережить ее сложно, но все-таки нужно. Для начала подумайте над тем, что послужило поводом для вашего расставания. Наверняка были причины, которых вы старались не замечать или которые просто игнорировали, терпя внутренний дискомфорт. Это решение партнера, и вы должны уважать его право поступать так, как он считает нужным. Наверняка вам было бы плохо с этим человеком, и его уход вы можете считать первым шагом к началу новой счастливой жизни. Проанализируйте ситуацию, сделайте выводы, примите этот опыт, как бесценный, который поможет вам лучше разбираться в человеческих душах и не совершать ошибок. Ваше счастье впереди, поэтому смело переворачивайте страницу жизни и двигайтесь дальше, начиная писать самый радостный сценарий с чистого листа.

Рушатся планы

Вы отказались от своих планов или они были разрушены без вашего участия. В любом случае это нельзя назвать трагедией, поскольку иногда так в жизни бывает. Конечно, очень грустно констатировать, что не придется увидеть конечную цель, однако на то есть объективные причины. Либо вы сами решили, что выбрали неверный путь, поэтому решили оказаться от этого движения. Либо планы разрушились по чьей-то вине, в связи с изменившимися обстоятельствами или поступившей новой информацией, которая стала ключевым и решающим моментов этом вопросе. Опять-таки, в данном случае отчаиваться нельзя, поскольку наверняка все произошло к лучшему. Вы сможете в этом убедиться, когда пройдет время. Вспомните ситуацию, когда вы также на что-то надеялись, а затем были разочарованы и огорчены. Все получилось намного лучше, чем вы надеялись (наверняка у вас есть примеры из личного опыта). Верьте в то, что и в этот раз все изменилось к лучшему, с большей степенью вероятности так оно и есть.

Дружба осталась в прошлом

С такой проблемой сталкиваются многие, поэтому вы в этой проблеме не одни. У вас был верный друг, с которым вы знакомы с детства. Вы замечательно дружили, делились секретами и делили все пополам. Теперь вы отдалились, стали встречаться намного реже и постепенно дружба осталась в прошлом (вы разочаровались в друге, он вас предал, вы переросли эти отношения или появилась иная причина). Осознайте, что вы повзрослели и стали другими, вас уже не сближают общие интересы, поскольку каждый предпочитает жить своей жизнью. Реанимировать отношения, которые являются обременительными для вас обоих или для одного из вас не имеет никакого смысла. Оставьте в душе приятные воспоминания о прошлом и примите все так, как есть. Наверняка у вас появятся новые друзья или вы будете уделять больше времени своей семье и родственникам. Поверьте, это намного лучше, чем окунаться в прошлые воспоминания.

Уволили с работы

И эта ситуация не является катастрофической, хотя ее сложно назвать приятной. Проанализируйте, отчего так получилось, ведь увольнение не могло быть настолько внезапным и беспричинным. Вероятно, у вас и раньше не все было в порядке в плане выполнения обязанностей, общения с коллегами или начальником и пр. Не исключено, что вы сами неоднократно задумывались об увольнении или подозревали, что произойдет именно так. Ваше предчувствие вас не обмануло, вы лишились работы, но на эту ситуацию нужно посмотреть по-другому. Теперь у вас будет намного больше времени для решения актуальных проблем (наверняка есть дела, до которых все никак не доходили руки), к тому же, у вас появилась возможность найти новую, более приятную и перспективную работу. Вполне вероятно, что через время вы будете рады тому, что произошло, ведь появление новых перспектив – это большое преимущество. Наконец вы найдете работу, о которой мечтали, и выполнение которой будет доставлять вам настоящее удовольствие.

Уходит время

Вы осознаете, что у ваших друзей появляются семьи, дети, они строят дома, покупают автомобили, ездят вместе отдыхать, а у вас ничего этого нет. Не исключено, что женился последний друг или вышла замуж последняя свободная подруга, а вы чувствуете себя очень одиноким человеком. И в этом случае не стоит огорчаться и считать себя неудачником (неудачницей), поскольку каждому человеку предназначено пройти свой путь, и отведенное время для всех разное. Кто-то успевает быстрее, кому-то надо потерпеть. Вы никуда не опоздали и ничего не потеряли, пользуйтесь моментом и наслаждайтесь реальной сегодняшней жизнью. Вы пока одиноки, поэтому есть возможность уделить себе больше времени. Найдите новое хобби, усовершенствуйте свою внешность, повышайте свой интеллектуальный уровень. А также ищите новых друзей и не забывайте о поисках любимого, он непременно найдется, и вы будете счастливы вместе.