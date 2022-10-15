Бойцы “ЧВК Вагнера” передали автомобильную технику в 126-ю гвардейскую бригаду

Ранее бойцы бригады записали видеообращение, в котором, сославшись на недостаток техники, попросили помочь в обеспечении транспортом.

Для нужд гвардейцев из 126-й бригады бойцы “ЧВК Вагнера” передали три пикапа и один внедорожник. Поставленная техника обеспечит мобильность военных, а также поможет выполнять задачи спецоперации.

На ситуацию, сложившуюся на передовой, обратили внимание читатели. В комментариях к видео пользователи отмечают, что бойцы сейчас выполняют критически важные задачи на фронте, и они должны быть обеспечены всем необходимым для этого, включая автомобильную технику.