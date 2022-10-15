Теннисист Даниил Медведев впервые стал отцом

Российский теннисист и чемпион US Open-2021 Даниил Медведев поделился радостными новостями – в минувшую пятницу супруга спортсмена Дарья подарила ему дочь. Даниил не стал скрывать малышку от общественности и несколько минут назад поделился первым фото новорожденной, сделанным в одной из клиник Ниццы на фоне живописного морского пейзажа.

14.10.2022. Добро пожаловать в мир, малышка, – подписал под фото теннисист.

Открывать другие ключевые параметры – вес и имя, выбранное для дочери, Медведев не стал. За него это сделали его коллеги, которые сообщили, что малышку назвали Алисой.

Добавим, что для 26-летнего Даниила Медведева и его супруги Дарьи этот ребенок первый. 12 сентября супруги отметили четвертую годовщину брака. О том, как Даниил делал предложение поле нескольких лет романа, Дарья рассказывала в интервью Tatler.

Однажды мне предложили на три месяца поехать работать в Китай. Мне все это было страшно интересно. А у Дани в этот момент начиналась американская серия турниров. Я пришла к нему с вопросом: “Что мы делаем?”. Возможно, именно это подтолкнуло его к решительным действиям, и он сделал мне предложение”, — рассказывала Дарья.

Влюбленные расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а ровно три года спустя, Медведев одержал победу на US Open. На корте он сказал:

Хотел бы завершить речь на сладкой ноте. Сегодня у нас с супругой третья годовщина свадьбы. Я не знал, что ей подарить, и по ходу турнира даже не мог думать о подарке. Понял, что точно надо побеждать в финале, так как осознал, что времени, чтобы найти подарок, у меня просто нет. Я люблю тебя, Даша! Спасибо тебе.