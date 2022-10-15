 

Теннисист Даниил Медведев впервые стал отцом

15.10.2022, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский теннисист и чемпион US Open-2021 Даниил Медведев поделился радостными новостями – в минувшую пятницу супруга спортсмена Дарья подарила ему дочь. Даниил не стал скрывать малышку от общественности и несколько минут назад поделился первым фото новорожденной, сделанным в одной из клиник Ниццы на фоне живописного морского пейзажа. 

14.10.2022. Добро пожаловать в мир, малышка, – подписал под фото теннисист.

 Открывать другие ключевые параметры – вес и имя, выбранное для дочери, Медведев не стал. За него это сделали его коллеги, которые сообщили, что малышку назвали Алисой.

Добавим, что для 26-летнего Даниила Медведева и его супруги Дарьи этот ребенок первый. 12 сентября супруги отметили четвертую годовщину брака. О том, как Даниил делал предложение поле нескольких лет романа, Дарья рассказывала в интервью Tatler.

Однажды мне предложили на три месяца поехать работать в Китай. Мне все это было страшно интересно. А у Дани в этот момент начиналась американская серия турниров. Я пришла к нему с вопросом: “Что мы делаем?”. Возможно, именно это подтолкнуло его к решительным действиям, и он сделал мне предложение”, — рассказывала Дарья. 

Влюбленные расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а ровно три года спустя,  Медведев одержал победу на US Open. На корте он сказал:

Хотел бы завершить речь на сладкой ноте. Сегодня у нас с супругой третья годовщина свадьбы. Я не знал, что ей подарить, и по ходу турнира даже не мог думать о подарке. Понял, что точно надо побеждать в финале, так как осознал, что времени, чтобы найти подарок, у меня просто нет. Я люблю тебя, Даша! Спасибо тебе. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.22 / Почта России потеряла 17,7 млн рублей по РСБУ в первом полугодии

11.10.20 / В России разрешили эвтаназию для иностранных граждан

09.02.22 / Преступник показал, как за 10 секунд он открывает замок и выходит из камеры

02.06.21 / Скандалы: Взяточников в СКР не осталось

23.05.22 / Мнение: Паспорт “хорошего русского”

19.01.22 / Скандалы: «Самолет — и тот подержанный, а два банка моих где»?

02.03.22 / Мнение: Иностранных инвесторов заперли в России

23.08.22 / Мнение: О последнем прибежище Путина

13.09.22 / Скандалы: Авиапафос

02.09.22 / Офицер разведки США – Украина потеряла право управлять русскими, потому что бросила их

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика