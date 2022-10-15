Самые крутые весенние фасоны брюк-карго с карманами в стиле 90-х: с высокой талией, пуговицей, молнией и не только

Если вам нравятся олдскульные тренды, тогда обязательно обратите внимание на брюки карго. Они были невероятно популярны в 90-е годы и в этом году вновь обрели популярность. Модницы стали носить такие изделия уже минувшей весной и по сей день не составляют различные эффектные луки с этими штанами.

Материалы и фасоны

Сегодня доступен широкий ассортимент брюк карго с накладными карманами. Необязательно выбирать изделие исключительно из хлопка или из денима. Можно и даже нужно поэкспериментировать с материалами. Например, стильно и необычно смотрятся «дутые» карго из полиэстера. Не менее оригинальными являются изделия из атласа или вельвета.

Что касается фасонов, то карго могут быть как с высокой, так и с низкой посадкой. Самыми распространенными являются штаны с застежкой в виде молнии и на пуговице.

Декор может быть самым разнообразным. Например, в виде ремешков, опоясывающих бедра и ноги. Карманы могут быть в любом количестве и в любых местах: спереди, сбоку, сзади, в верхней или в нижней части штанин.

Цветовая гамма также поражает своим разнообразием. Необязательно выбирать традиционную расцветку хаки. Можно остановить выбор на белом, коричневом, синем, черном, песочном и других цветах на ваше усмотрение.

Кому подходят

Карго — идеальный вариант для тех девушек, которые комплексуют по поводу излишней худобы. Накладные карманы создают дополнительный и такой необходимый для женственных форм объем.

Однако это не значит, что штаны предназначены исключительно для девушек модельной внешности. Девушки с формами тоже могут их носить, но в таком случае рекомендуется избегать изделий с карманами в районе бедер и ягодиц. Пусть карманы располагаются в нижней части брюк.

Карго лучше всего сочетать с менее объемным верхом. Больше всего подойдут водолазки, футболки. Кроп-топы прекрасно смотрятся со штанами с низкой посадкой.