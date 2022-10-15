TV2N – угроза минирования на норвежском газовом заводе Ormen Lange оказалась ложной

Утром в четверг норвежская полиция сообщила о поступившей угрозе минирования газоперерабатывающего завода Ormen Lange, который поставляет газ в Великобританию, пишет телеканал TV2N. Персонал был эвакуирован, однако угроза оказалась ложной, и работа на объекте была вскоре возобновлена.



AP

В четверг утром полиция Норвегии отреагировала на вызов о «непонятной ситуации» на газовом месторождении Ормен Ланге в муниципалитете Эукра. Полчаса спустя в ведомстве сообщили, что ситуация прояснилась и наряды полиции покинули объект. Мэр Эукры Одд Йорген Нильсен заявил о поступившей угрозе взрыва бомбы на втором по величине газовом месторождении Норвегии. Сразу после полученного сообщения о минировании муниципалитет создал аварийный штаб и приступил к полной эвакуации персонала. На месте происшествия находится охрана Норвежского ополчения, пишет TV2N.

По данным телеканала, личность сообщившего об угрозе установлена. Злоумышленник уже известен полиции по похожему делу, когда 5 октября он заявлял о «неустановленной угрозе» круизному кораблю MS Nordnorge. По словам оператора месторождения компании Shell, эвакуированный персонал вернулся к работе и добыча ископаемого топлива возобновилась в обычном режиме. Как пишет телекомпания, завод поставляет Великобритании 20% от всех необходимых ей объёмов газа. У Ormen Lange нет ни платформы, ни сооружений на поверхности моря. Всё морское производственное оборудование расположено на морском дне примерно в 120 км к северо-западу от Кристиансунда в Норвежском море.