Супруга Карла III может стать полноценной королевой Великобритании – и вот почему

В Великобритании готовятся к большому событию – коронации Карла III и его супруги Камиллы. Первые подробности операции по кодовым названием “Золотой статус” стали известны на прошлой недели, а сегодня инсайдеры из числа приближенных к королевскому дворцу рассказали еще об одной важной детали этого события. По словам информатора Daily Mail, вместе с мантией пэров, бархатными креслами и прочими ритуалами торжественной церемонии, в монаршей семье планируют упразднить и приставку “консорт” в титуле супруги Карла III Камиллы.

Чтобы это стало возможным на законном уровне, одобрить такое решение должна общественность. Как заявляют инсайдеры, естественный переход случиться, когда публика и пресса начнут принимать принимать более простой, сокращенный титул. Если это произойдет до коронации, на что очень надеются во дворце, то на церемонии супруга Карла III может быть официально провозглашена королевой.

Напомним, во время празднования своего платинового юбилея Елизавета II сделала неожиданное заявление о присвоении титула королевы-консорта своей невестке Камилле после того, как ее сын Чарльз вступит на престол. Распоряжение королевы вступило в силу спустя три месяца – после того, как Елизавета II скончалась в сентябре этого ода в возрасте 96 лет.

Я рассчитываю на любящую помощь моей дорогой жены Камиллы. В знак признания ее верной государственной службы с момента нашего брака семнадцать лет назад она становится моей королевой-консортом, – заявил после смерти матери король Карл III.