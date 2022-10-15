 

Вещество для белого дыма при выборах Папы Римского заменят марихуаной

15.10.2022, 15:33, Разное
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В связи с наступлением рецессии в Еврозоне Римско-католическая церковь приняла меры по оптимизации расходов. Первоначальный план по сокращению зарплат руководства Ватикана и численности Швейцарской гвардейского полка, охраняющего понтифика, был отвергнут – вместо этого принято решение урезать затраты на религиозные обряды.

Одежда священнослужителей больше не будет закупаться в модных домах Милана и Парижа, Ватикан перейдёт на прямые поставки из Китая. Новая тиара понтифика, как ожидается, будет сделана из переработанного мусора. Белый дым, оповещающий прихожан о избрании нового папы, изменит свой состав – вместо смеси из бертолетовой соли, лактозы и канифоли, конклав кардиналов будет курить марихуану.

«Это будет своеобразная трубка мира. Изготовление смеси занимало много времени и в последнее время стало затруднительным из-за логистики. Марихуану в Ватикане достать намного легче, а эффект даже лучше, при этом над площадью Святого Петра будет идти тот же белый дым», – прокомментировал новацию Папа Римский Франциск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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