 

Оснащением мобилизованных петербуржцев займется спонсор избирательной кампании Беглова – СМИ

15.10.2022, 15:15, Разное
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Заказы для оснащения мобилизованных петербуржцев обеспечит «НПО Спецматериалов». Владелец предприятия Михаил Сильников является давним другом губернатора Александра Беглова.

По информации СМИ, Сильников через свою организацию в прошлом спонсировал избирательную кампанию Беглова. Сейчас предприятие будет оснащать призванных в рамках частичной мобилизации горожан.

Средства на соответствующие закупки выделят из резервного фонда. Однако конкретную сумму для нужд не озвучили. Вопросы возникли также к контролю за расходованием средств резервного фонда. 

«Давайте мы сначала дадим возможность губернатору. Все остальное – мы будем работать со штабом, с военкомами: что конкретно им нужно, в каком количестве – тогда вопрос контроля уже выйдет сам в понятное русло», – говорится в комментарии депутата Павла Крупника, инициировавшего обращение к губернатору.

Позиция ЗакСа позволяет Беглову «вытягивать» из резервного фонда многомиллиардные потоки и направлять их по своему усмотрению. Бюджетные деньги таким образом могут «уйти» в связанные с губернатором предприятия. Ведь руководитель организации, которая будет оснащать мобилизованных, уже работал с градоначальником. 

По информации СМИ, сейчас Сильников с Бегловым поддерживают дружеские отношения. Сам губернатор недавно посетил предприятие и дал комментарий по работе Смольного с организацией.


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