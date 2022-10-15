Оснащением мобилизованных петербуржцев займется спонсор избирательной кампании Беглова – СМИ

Заказы для оснащения мобилизованных петербуржцев обеспечит «НПО Спецматериалов». Владелец предприятия Михаил Сильников является давним другом губернатора Александра Беглова.

По информации СМИ, Сильников через свою организацию в прошлом спонсировал избирательную кампанию Беглова. Сейчас предприятие будет оснащать призванных в рамках частичной мобилизации горожан.

Средства на соответствующие закупки выделят из резервного фонда. Однако конкретную сумму для нужд не озвучили. Вопросы возникли также к контролю за расходованием средств резервного фонда.

«Давайте мы сначала дадим возможность губернатору. Все остальное – мы будем работать со штабом, с военкомами: что конкретно им нужно, в каком количестве – тогда вопрос контроля уже выйдет сам в понятное русло», – говорится в комментарии депутата Павла Крупника, инициировавшего обращение к губернатору.

Позиция ЗакСа позволяет Беглову «вытягивать» из резервного фонда многомиллиардные потоки и направлять их по своему усмотрению. Бюджетные деньги таким образом могут «уйти» в связанные с губернатором предприятия. Ведь руководитель организации, которая будет оснащать мобилизованных, уже работал с градоначальником.

По информации СМИ, сейчас Сильников с Бегловым поддерживают дружеские отношения. Сам губернатор недавно посетил предприятие и дал комментарий по работе Смольного с организацией.