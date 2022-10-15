 

Мурашко сообщил о находящихся в стационарах 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

15.10.2022, 15:05, Новости дня
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В стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, один ребенок до сих пор в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Также на стационарном лечении находятся двое взрослых. Один пациент остается в институте им. Бурденко, передает РИА «Новости» слова Мурашко.

Напомним, 26 сентября мужчина устроил стрельбу в ижевской школе, после чего покончил с собой. По данным СК, он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере.. Погибли 11 детей и шесть взрослых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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