 

Украинские военные несут потери на севере Луганской народной республики

15.10.2022, 15:05, Новости дня
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Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово-Кременная.

По информации корреспондента РИА «Новости», противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. Также агентство поделилось кадрами с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.

Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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