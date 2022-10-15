 

Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала заявления чиновника Шмидта о поставках танков на Украину

15.10.2022, 15:05, Новости дня
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Сравнения главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта поставок оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе вызвало недовольство члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил призывы поставлять Киеву танки Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», которую пропаганда называла «вундерваффе» – чудо-оружием, передает РИА «Новости».

Шмидт отметил, что иногда у него возникает искушение назвать это немецким синдромом «Фау-2». Он считает, что никакого «чудо-оружия», которое вмиг прекратило бы конфликт на Украине, не существует.

Слова Шмидта вызвали гнев председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», – сообщила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству DPA.

Ранее Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков и боевых машин пехоты Украине, чтобы та пережила зиму.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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