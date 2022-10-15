Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала заявления чиновника Шмидта о поставках танков на Украину
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Сравнения главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта поставок оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе вызвало недовольство члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил призывы поставлять Киеву танки Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», которую пропаганда называла «вундерваффе» – чудо-оружием, передает РИА «Новости».
Шмидт отметил, что иногда у него возникает искушение назвать это немецким синдромом «Фау-2». Он считает, что никакого «чудо-оружия», которое вмиг прекратило бы конфликт на Украине, не существует.
Слова Шмидта вызвали гнев председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», – сообщила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству DPA.
Ранее Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков и боевых машин пехоты Украине, чтобы та пережила зиму.
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