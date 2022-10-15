В формате мини-платья и в комплекте с эффектными легинсами: вязаный свитер незаменим в холодное время года

В прохладную осеннюю погоду возникает желание утеплиться, а это означает, что актуальными становятся свитера. Некоторые модницы опасаются носить такие вещи из страха выглядеть старомодно или сделать фигуру более объемной. Рассматриваем разные способы интеграции свитеров в свой гардероб.

В формате мини-платья

Комбинируйте удлиненный вязаный свитер (в виде короткого платья) с длинным пальто и с высокими сапогами. Дополните образ сумочкой и шляпой. Ловите на себе восхищенные взгляды.

С легинсами или скинни

Свитер оверсайз и облегающие брюки — это идеальное сбалансированное сочетание. Вы можете носить свитер навыпуск либо заправлять в джинсы по желанию. Рассмотрите вариант укороченных свитеров крупной вязки. С облегающими штанами они сморятся превосходно.

Из обуви больше всего подойдут сапоги высотой чуть выше щиколотки. Они могут быть как на плоской подошве, так и на небольшом каблуке. Учтите, что в текущем сезоне в моде широкий квадратный каблук.

С джинсами или брюками

Для создания офисного лука сочетайте свитер с брюками прямого кроя с высокой талией. Свитер заправляйте в брюки.

Выбирайте укороченные штаны на осень: они красиво смотрятся с полусапожками и высокими сапогами.

Если свитер нужно интегрировать в стиль кэжуал, тогда сочетайте его с джинсами. Дополните образ пальто или плащом миди длины и спортивной обувью.

С юбками

Для создания романтичного и нежного образа сочетайте свитер с юбкой. В данном случае лучше выбирать не чересчур объемный свитер. Изделие крупной вязки вряд ли будет уместно. А вот вещь под горло по типу водолазки (но не водолазка, поскольку она не должны облегать) с длинными рукавами — самое оно.

Из обуви подойдут полусапожки по типу казаки. Либо можете остановить выбор на резиновых сапогах с принтом с широким голенищем: заодно точно не промокнете в дождливую погоду.