Лес, электрошок и насильственная депортация — Amnesty International раскритиковала Латвию за обращение с мигрантами

Латвийские пограничники задерживают, подвергают пыткам и «незаконно и насильственно» депортируют мигрантов, нуждающихся в защите. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, пишет Frankfurter Allgemeine. Беженцев из Сирии и Ирака, в том числе детей, удерживают в «неразглашаемых местах» в лесных массивах на границе с Белоруссией. Всё это вопиюще нарушает нормы международного права, утверждают в организации.



AP

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Латвию в серьёзном нарушении прав беженцев и мигрантов, пишет Frankfurter Allgemeine.

Латвийские пограничники произвольно задерживают, подвергают пыткам и депортируют мигрантов, нуждающихся в защите. Мужчин, женщин и детей из Сирии, Ирака и других стран удерживают в «неразглашаемых местах» в лесных массивах на границе с Белоруссией, где к ним применяются пытки, в том числе удары электрошокером в различные части тела, включая половые органы, а затем «незаконно и насильственно» возвращают обратно в соседнюю страну. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Amnesty International, подготовленном на основе показаний мигрантов и собственных расследований.

В докладе утверждается, что десятки беженцев и мигрантов содержались в антисанитарных условиях. Более того, латвийские пограничники изымали у них телефоны, лишая их тем самым средств коммуникации с внешним миром.

Организация призвала ЕС заставить Латвию прекратить такую практику. «Латвия поставила нуждающимся в защите жестокий ультиматум — либо согласиться на «добровольное» возвращение в страну происхождения, либо остаться на границе, где им угрожают задержания, пытки и незаконная депортация. Всё это не имеет ничего общего с охраной границы и вопиюще нарушает нормы международного права и права Евросоюза», — сказала представитель филиала Amnesty International в Германии Юлия Духров.

Латвия обвиняет Белоруссию во главе с президентом Александром Лукашенко в организованной переправке мигрантов из кризисных регионов к совместной границе. В конце лета 2021 года ситуация на внешней границе ЕС резко обострилась. Тысячи мигрантов попытались незаконно прорваться на территорию Евросоюза.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, в ответ на это Рига ввела режим чрезвычайной ситуации в приграничном с Белоруссией регионе, который с тех пор несколько раз продлевался. Это позволило латвийским властям фактически аннулировать право на убежище и «без разбора принудительно депортировать этих людей в Белоруссию», констатирует Amnesty International.