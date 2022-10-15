 

Лес, электрошок и насильственная депортация — Amnesty International раскритиковала Латвию за обращение с мигрантами

15.10.2022, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Латвийские пограничники задерживают, подвергают пыткам и «незаконно и насильственно» депортируют мигрантов, нуждающихся в защите. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, пишет Frankfurter Allgemeine. Беженцев из Сирии и Ирака, в том числе детей, удерживают в «неразглашаемых местах» в лесных массивах на границе с Белоруссией. Всё это вопиюще нарушает нормы международного права, утверждают в организации.


AP

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Латвию в серьёзном нарушении прав беженцев и мигрантов, пишет Frankfurter Allgemeine.

Латвийские пограничники произвольно задерживают, подвергают пыткам и депортируют мигрантов, нуждающихся в защите. Мужчин, женщин и детей из Сирии, Ирака и других стран удерживают в «неразглашаемых местах» в лесных массивах на границе с Белоруссией, где к ним применяются пытки, в том числе удары электрошокером в различные части тела, включая половые органы, а затем «незаконно и насильственно» возвращают обратно в соседнюю страну. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Amnesty International, подготовленном на основе показаний мигрантов и собственных расследований.

В докладе утверждается, что десятки беженцев и мигрантов содержались в антисанитарных условиях. Более того, латвийские пограничники изымали у них телефоны, лишая их тем самым средств коммуникации с внешним миром.

Организация призвала ЕС заставить Латвию прекратить такую практику. «Латвия поставила нуждающимся в защите жестокий ультиматум либо согласиться на «добровольное» возвращение в страну происхождения, либо остаться на границе, где им угрожают задержания, пытки и незаконная депортация. Всё это не имеет ничего общего с охраной границы и вопиюще нарушает нормы международного права и права Евросоюза», — сказала представитель филиала Amnesty International в Германии Юлия Духров.

Латвия обвиняет Белоруссию во главе с президентом Александром Лукашенко в организованной переправке мигрантов из кризисных регионов к совместной границе. В конце лета 2021 года ситуация на внешней границе ЕС резко обострилась. Тысячи мигрантов попытались незаконно прорваться на территорию Евросоюза.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, в ответ на это Рига ввела режим чрезвычайной ситуации в приграничном с Белоруссией регионе, который с тех пор несколько раз продлевался. Это позволило латвийским властям фактически аннулировать право на убежище и «без разбора принудительно депортировать этих людей в Белоруссию», констатирует Amnesty International.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.22 / «Мерседес» заплатит по 100 тысяч евро каждому сотруднику АвтоВАЗа, который уедет из России

12.07.22 / “Санкт-Петербург – это жопа”: Пригожин оценил ситуацию в городе на Неве

22.01.22 / СК начал доследственную проверку

26.12.21 / Мнение: ЕС требует от РФ 290 млрд. долларов за импортозамещение

26.04.21 / Это официально: Павел и Алана Мамаевы развелись

24.08.22 / Скандалы: Чёрная дыра Украина

23.11.21 / Мнение: “Банкиры”

27.02.22 / Эксперт Леонков: переговоры с Украиной несут риски для России

26.09.22 / Совет по правам человека призвал к радикальному сокращению прав человека

16.06.21 / Скандалы: Богачи пакуют чемоданы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика