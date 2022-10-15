Лучшие новинки французского кино: от “Сюзанны Андлер” с Шарлоттой Генсбур до “Суперзвезды” с Леа Сейду

“Убойный монтаж”



В оригинале новый фильм Мишеля Хазанавичуса, одного из немногих современных французов, у которых в послужном списке есть “Оскар”, называется CoupeZ!, т.е. “Режь!” Это ремейк на французский манер японского зомби-хоррора, в котором на съемочную группу малобюджетного фильма ужасов нападают живые мертвецы. В ролях – сплошь звезды французского кино: Ромен Дюрис и Беренис Бежо (оба играли в “Любви на кончиках пальцев”), Финнегэн Олдфилд (“Современная история любви”) и др. Фильм приправлен множеством шуток про внутреннюю кухню кинопроизводства.

“Мегрэ и таинственная девушка”



В новом фильме о приключениях знаменитого комиссара Мегрэ сыграл Жерар Депардье, за камерой – 74-летний Патрис Леконт, живая легенда французского кино. Это экранизация романа Жоржа Сименона “Мегрэ и труп молодой женщины”. Париж, 1950-е годы. Девушка берет в прокате красивое платье для званого вечера, но после внезапной ссоры на суаре ее находят на улице мертвой, со сломанной шеей и пятью ножевыми ранениями. Комиссару полиции Мегрэ предстоит досконально изучить девятый округ Парижа и узнать, кем была убитая и почему произошло преступление.

“Событие”



За эту драму француженка ливанского происхождения Одри Диван получила главный приз Венецианского кинофестиваля. Фильм основан на одноименном романе Анни Эрно. Франция, 1963 год. Главная героиня ленты, студентка Анна, мечтает о писательской карьере, но незадолго до выпускного внезапно узнает о своей беременности. Аборты в стране запрещены, и даже за мысли о прерывании беременности Анну начинает осуждать общество. Не желая быть заложницей биологии, Анна решается на рисковый шаг.

“Суперзвезда”



В трагикомедии одного из самых необычных современных режиссеров Брюно Дюмона солирует Леа Сейду, суперзвезда французского кино. В оригинале фильм называется “Франция”, в нем заложена глубокая метафора, ведь через жизнь эксцентричной телеведущей Франс де Мер автор ставит диагноз родной стране. Франс де Мер – любимица аудитории, она может задать самые смелые вопросы президенту Макрону, который появится в фильме, и делает яркие репортажи из горячих точек. После того, как Франс случайно сбивает человека, ее жизнь полностью меняется.

“Сюзанна Андлер”



В мелодраме по пьесе Маргерит Дюрас солирует Шарлотта Генсбур. Ее героиня, Сюзанна Андлер, скучает в роскошной вилле Лазурном берегу, пока муж и дети отдыхают на каникулах. Сюзанна годами терпела измены мужа и наконец встретила любовника, которого она пригласила на свидание к себе домой. Сюзанна понимает, что ей предстоит нелегкий выбор между устроенной, но несчастной жизнью жены и матери и своей личной свободой.

“Герой”



Фильм совместного производства Франции и Ирана снял Асгар Фархади, режиссер-любимец фестивальной публики, снимающий социальное кино. Драма получила большой приз жюри Каннского кинофестиваля. Осужденный за долги Рахим покидает заключение на пару дней, чтобы навестить близких. В это время его девушка обнаруживает сумку с золотыми монетами, но Рахим отказывается использовать деньги себе во благо и начинает поиски их владельца. Благодаря этому Рахим получает славу героя, но общество начинает сомневаться в его благородстве и чистых помыслах.