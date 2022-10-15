Многовекторность в действии – Лукашенко пообещал в случае войны наносить удары не только по Украине, но и по России

Отвечая на заявление властей Украины о якобы готовящейся атаке со стороны Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что не воюет с какой-то конкретной страной.

Белорусские войска будут в равной степени атаковать как территорию Украины, так и России.

Лукашенко пояснил, что многовекторный курс Белоруссии сохраняется даже в условиях проведения СВО. Он напомнил, что является лидером независимой страны, которая может наносить удары куда и когда ей заблагорассудится, и остаётся надёжным и предсказуемым партнёром для всех своих союзников. Он также не исключил вступления страны в НАТО для поддержания баланса сил в Восточной Европе при условии, что перевооружение белорусской армии будет оплачено западными союзниками.

– Опять они нас обвиняют – мол, этому дала, а этому не дала. Что для нас, Киев хуже, чем Москва? – удивился Лукашенко. – Если Киев бомбим, то и Москву бомбим. Мы, как говорится, за справедливость. Не будет такого, что одну братскую республику мы обижаем, а другую – нет. Хотя, конечно, зависит от финансовой помощи, которая нам будет оказана. Мы ведь можем делать и шаг вперёд, а потом два шага назад, если вы понимаете, о чём я.

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