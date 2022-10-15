Леопардовый принт стал главным трендом осени: как его вписать в гардероб, чтобы не выглядеть дешево

Фешен-эксперты текущей осенью призывают всех модниц пополнить гардероб вещами с анималистичным принтом, в частности одеждой или аксессуарами «под леопарда». Однако как создавать эффектные луки с такими изделиями? Ведь этот принт специфический. Если его неправильно сочетать, то лук получится дешевым и безвкусным.

Рассматриваем наиболее безопасные комбинации.

Обувь

Если боитесь переборщить с леопардовым принтом и перегрузить образ, тогда остановите свой выбор на обуви с таким рисунком. Ее можно сочетать с однотонной одеждой любых оттенков. Например, стильно смотрятся сапоги «под леопарда» с широким голенищем, с оранжевой миди юбкой и с бежевой блузой.

Высокие сапоги с анималистичным принтом можно сочетать с одеждой с другими рисунками, но будьте осторожны, чтобы образ не получился слишком перегруженным.

Кофта

Кофта «под леопарда», кожаные брюки и кожаная куртка — очень стильный микс с ноткой брутальности. Кофта в данном случае позволяет сделать образ не слишком мрачным. Эта вещь является акцентной, поэтому постарайтесь по возможности подобрать изделие оригинального кроя или с необычным декором.

Брюки

Брюки с леопардовым принтом — это идеальный способ замаскировать худобу, ведь такой рисунок придает объема. Отдавайте предпочтение штанам с высокой посадкой. Их можно сочетать с однотонной блузой нейтрального оттенка (светлого или темного — на ваше усмотрение).

Вы также можете рассмотреть вариант образа, состоящего из брюк «под леопарда», кроп-топа и пиджака или блейзера оверсайз с каким-нибудь другим принтом. Это вариант для девушек, которые не боятся экспериментов и любят привлекать к себе внимание.

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Платье

Леопардовое платье — это уже самодостаточный наряд. Чтобы образ не получился старомодным, отдавайте предпочтение актуальным фасонам. Например, сейчас в моде платья с запахом, с декором в виде воланов или оборок. Лучше остановить выбор на изделии миди-длины. Дополните лук стильной сумочкой и украшениями.

Юбка

Леопардовую юбку не составляет труда интегрировать в повседневный стиль. Например, длинную юбку можно сочетать с однотонным блейзером оверсайз и с белоснежными кроссовками. Лучше, чтобы юбка была свободного кроя, а не облегающая (из струящейся ткани).

Яркая сумочка кросс-боди эффектно завершит лук. В таком наряде можно смело оправляться на прогулку в парк, на шопинг или на встречу с подругами.

Верхняя одежда

Леопардовый плащ или леопардовое пальто — та верхняя одежда, которая лучше всего сочетается с черной обувью. Если у вас изделие миди-длины, тогда выбирайте высокие сапоги. Лучше, если они будут не слишком элегантными, а с широким голенищем.

Многое зависит от фасона верхней одежды. Как и в случае с платьем, рекомендуется выбирать актуальные сейчас вещи, тогда лук не получится старомодным. Например, в этом сезоне в моде пальто-халат на запах с поясом.

Также актуальным является тренч наподобие классического изделия от Burberry. Добавьте финальный штрих, покрыв голову косынкой вместо обычного головного убора в виде шляпы. Тогда у вас получится дорогой и стильный лук.