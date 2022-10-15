 

Свитер с вышитым узором не только очень уютный выбор, но и  самый модный этой зимой

15.10.2022, 13:20, Разное
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С наступлением прохладных дней этот модный тренд точно порадует всех, кто любит уютные вещи, не лишенные женственности и утонченности. Зимний гардероб не может обходится без теплой одежды, кардиганов и джемперов. Они сочетаются практически с любыми предметами гардероба и дарят комфорт в холода. В этом сезоне смело отказываемся от черных и однотонных пуловеров, в пользу моделей с вышивкой.

Нежные тона, цветочные мотивы

А наступающем сезоне подавляющее количество кардиганов выполнены в пастельных, светлых оттенках. Здесь вам голубой, зеленый, желтый, которые так напоминают о лете. А вышитый узор и вовсе позволит почувствовать себя на цветочной полянке. Она одновременно отсылает к викторианской эпохе и напоминает что-то трогательное, из детства.

С чем носить такие кардиганы

Они совершенно не вписываются в деловой гардероб, что не является тайной. Но не у всех на работе строгий дресс-код, а даже если и так, есть жизнь и вне офиса.

А значит, любимый вязаный кардиган обязательно найдет себе пару в виде брюк, джинсов или юбки. Свитер можно подобрать объемный, уютный или вязаный по фигуре. В любом случае, это модно и удобно.

А если вы любите вязать сами, то пора вооружаться спицами и создать подобную вещь своими руками. Вышитый узор может отображать настроение или просто напоминать любимый цветок, который рос летом в саду. Зима будет теплой и яркой.


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