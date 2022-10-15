 

Голодные времена, борьба с раком, жизнь вдали от дочери и внуков: нелегкие испытания Юдашкина

15.10.2022, 13:05, Разное
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Сегодня имя Валентина Юдашкина известно во всем мире. Знаменитый модельер создал множество творений, который вошли в историю, и добился всего самостоятельно. Однако путь Юдашкина к успеху нельзя назвать безоблачным. Валентин Абрамович не раз сталкивался с нелегкими испытаниями как в карьере, так и в личной жизни. А с некоторыми из них ему приходится жить до сих пор.

Валентин Юдашкин появился на свет в 1963 году и вырос в маленьком подмосковном поселке. Еще с ранних лет будущий маэстро моды начал рисовать и создавать наброски костюмов, а после окончания школы объявил родителям о своем решении поступить на факультет моделирования. К счастью, отговаривать от этой затеи юношу никто не стал.

Юдашкин был единственным мужчиной на факультете, но это его не остановило. Валентин окончил учебу с отличием, защитив сразу два диплома, и вскоре начал выпускать свои творения в свет. К концу 80-х модельер прославился в России, а уже в начале 90-х покорил парижских критиков своей легендарной коллекцией “Фаберже”. Тогда имя Юдашкина узнали и в Европе.

Увы, в жизни Юдашкина не обошлось без трудностей. В голодные времена, чтобы прокормить семью и сохранить бизнес, Валентину Абрамовичу пришлось продать мебель и автомобиль жены. А сегодня маэстро благодарит единственную супругу Марину за то, что она всегда была рядом. Они встретились еще до того, как Юдашкин прославился, и с тех пор не расставались.

Несколько лет назад Валентина Абрамовича настигло еще одно серьезное испытание – онкология. Дизайнер узнал о страшной болезни в 2016 году, когда обратился к врачу из-за головной боли. С тех пор знаменитость ведет тяжелую борьбу с недугом, поразившим сначала почки, а затем метастазами распространившимся по всему телу.

В трудный период Юдашкина поддерживают многочисленные поклонники и коллеги. Но главной опорой, конечно, для дизайнера остаются близкие: любимая жена, единственная дочь Галина и внуки. Однако наследников Валентин Абрамович видит не так часто, как хотелось бы. Все дело в том, что Галина Юдашкина уже несколько лет живет за границей вместе со своей семьей.

В 2019 году дочь дизайнера перебралась в Гонконг, где возглавила филиал семейной компании. Вместе с ней на чужбину переехал муж Петр Максаков и двое детей. Супруги воспитывают сыновей Анатолия и Аркадия, а недавно стали родителями в третий раз. Дочка пары, Агата-Ариелла, появилась на свет за границей. Очевидно, жизнь вдали от дочери и внуков дается Валентину Абрамовичу нелегко. Он скучает по наследникам и ценит каждую свободную минутку рядом с ними.


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