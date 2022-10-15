 

Сквер у метро “Тимирязевская” привели в порядок

15.10.2022, 13:05, Разное
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Работы велись на площади почти 12 гектаров. В сквере установили две спортивные площадки с уличными тренажерами и столами для игры в пинг-понг.

Для детей оборудовали игровую зону площадью более 300 квадратных метров. Там установили качели, горки, мостики, элементы для лазанья.

В центре сквера появилась площадь. Пространство можно использовать для проведения праздников и районных мероприятий. Для владельцев домашних животных оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак.

На территории благоустройства высадили почти 30 деревьев и более 700 кустарников. Специалисты установили опоры освещения с энергоэффективными светильниками. К зиме в сквере обустроят каток с искусственным льдом.

Ранее по программе “Мой район” привели в порядок территорию между станциями метро “Коньково” и “Беляево”. Там появились новые пешеходные маршруты и места отдыха.

Программа “Мой район” действует уже несколько лет. В каждом районе Москвы создаются уютные зеленые дворы, скверы для прогулок, спортивные площадки, игровые комплексы, удобные пешеходные дорожки к станциям метро.


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