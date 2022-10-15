 

Актер Сет Грин вспомнил, как в 9 лет Билл Мюррей нанес ему психологическую травму

15.10.2022, 12:50, Разное
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Вслед за обвинениями в харрасменте, которые теперь могут грозит Биллу Мюррею “отменой” вслед за коллегами Крисом Нотом и Кевином Спейси, 72-летний обладатель “Золотого глобуса” может распрощаться и с репутацией добряка, любящего детей. Причина тому – нелицеприятная история с участием Мюррея, случившаяся в 1881 году и обнародованная на днях в эфире шоу “С добрым мистическим утром” актером Сетом Грином.

В разговоре с ведущими – Линком Нилом и Реттом Маклафлином  – Грин рассказал о своем детском опыте работы со знаменитым актером, закончившимся сильной душевной травмой. По словам Нила, ему было 9 лет, когда он пришел на шоу Мюррея “Субботним вечером в прямом эфире”. Юный Грин тогда сел на подлокотник кресла ведущего. И это, утверждает Грин, тут же вывело Билла из себя. 

Он увидел, как я сижу на подлокотнике этого стула, и поднял большой шум из-за того, что я просто сижу на его месте. “Это мой стул” – кричал он. Моя мама, конечно, занервничала: “Знаешь, раз уж он Билл Мюррей, может, тебе стоит уступить ему место”. На что я ему сказал: “Вы что, такой придурок? Вы такой грубый, что не можете просто сказать 9-летнему ребенку, чтобы он убрался из вашлего кресла… Что это за силовая игра?”

Мюррею это не понравилось, продолжает Грин:

Он поднял меня за лодыжки, подвесил меня над мусорным баком и сказал: “Мусор идет в мусорный бак”. Я кричал, размахивал руками и дико крутился,  я был прямо на уровне его гениталий. А потом он бросил меня в мусорное ведро, и оно опрокинулось. Я был в ужасе. После этого я убежал, спрятался под стол в моей гримерке и долго плакал, — добавил 48-летний Грин.

Грин объяснил, что он “никогда в жизни не был так смущен” и был готов покинуть шоу, но актеры Эдди Мерфи и Тим Казуринский убедили его остаться и закончить шоу: “Все знают, какие шутки у Билла”.


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