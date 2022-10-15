Мнение: Письмо: “Страсть как в итальянских семьях”

Обида в отношениях способна сожрать не только отношения, но и людей.

Если верить мистикам, Блаватской, Рерихам, что до нас на планете существовали другие цивилизации, уничтожившие сами себя, скорее всего причиной их войны была обида.

Давайте письма про обиду разбирать и смотреть, по какой причине обида на близкого человека становится размером с небо.

Мы разные письма рассмотрим и все основные причины.

Вот в этом письме у автора очень большие противоречия в самопрезентации.

Большие противоречия – это постоянные и сильные шатания короны: от величия до ничтожества. Из-за шатаний короны человек впадает в безумное состояние и чтобы прекратить это безумие, готов на все.

Очень часто рост вашей обиды происходит не из-за действий другого, а из-за того, что у вас шатается корона и приводит вас в бешенство. “Бомбит” это называется на сетевом сленге.

carolelind

Добрый день, Эволюция! Пишу вам, потому что читаю ваш блог и вашу книгу “Секреты Разморозки”, и это происходит паралельно с глубочайшим дефолтом с моим мужем.

У нас с ним 4 детей и мы 12 лет в браке. Женились по очень глубокой влюбленности с моей стороны, с его же стороны гарантировать не могу, просто ощущала любовь и заботу о себе и детях.

(Дефолт у автора глубочайший, влюбленность была очень глубокая. Все необыкновенно большое как ее корона. Ей жаль, что нельзя гарантировать глубочайшую любовь мужа, а просто любви его ей маловато. Вот это тяга раскармливать корону как можно больше, а большие короны всегда шатаются. Соглашайтесь на обычное, среднее или маленькое, просто нормальное и шансов у короны не будет)

Так же все эти годы была нереальная страсть, как в итальянских семьях. Гармония и тихая гавань пошатнулась после того, как трагически умер его отец, и на него навалились долги отца по наследству.

(Страсть, конечно, тоже нереальная. А как еще у такой грандиозной женщины? Но одновременно и тихая гавань, гармония, хотя итальянские семьи обычно вспоминаются в связи с шумными скандалами. Автору всего мало и всего хочется побольше, и тишины, и шума)

Супруг стал очень сильно пить. До этого мы могли вместе посидеть с бутылочкой пива вместе, или в баре посидеть по праздникам. Но тут он прям пил так, что его приносили и в одиночку. Я все это время была с ним, у нас рождались дети, а он не сторонник абортов и предохранения с его стороны. С моей стороны впоследствии пришлось делать с собой вещи повредившие моему здоровью, чтобы на 4 детях остановиться. Несмотря на все трудности, я думала только о нем, можно сказать жила в его голове, он говорил что у него так же. Мы много разговаривали всегда и каждый раз я понимала, что он тот, кто единственный понимает мою больную натуру и воспалённый мозг.

(Автор обижена на мужа за то, что пил, не предохранялся, но при этом счастлива жить в его голове и считает, что это признак единства. Автор называет свою натуру больной, а мозг воспаленным, то есть и тут она крайне необычная. Автор готова считать себя уродом, лишь бы не считать обычной)

Мы оба творческие: вечные кризисы, взлеты и падения, вдохновения. В том году я все таки вышла на работу спустя 10 лет декрета, и вполне успешно. Была реализована, мне очень нравилось. А он все больше и больше пил. На работе за мной стал ухаживать коллега, и на фоне этих ухаживаний, моя обида на мужа все больше и больше росла. Я объявила, что если муж не возьмётся за себя я с детьми уйду к другому( тот наобещал что хочет быть со мной и детей примет).

(Автор очень творческая, у нее вечные взлеты и вдохновения. При этом десять лет она сидела в декрете и творчеством как таковым не занималась. То есть собственный образ в ее голове совершенно не соответствует фактам реальности. Она вышла на работу недавно, но тут же реализовалась. И первый же ухажер показался ей вариантом нового мужа. Видите, что происходит с людьми, которые не хотят дружить с реальностью? Опоры у них под ногами нет, они так и витают в своих иллюзиях)

В день когда я сказала, что ухожу, муж ушел на работу, напился и ему пробили голову топором, прям у метро. К счастью он выжил, и даже через полмесяца рванул работать к морю, а мы следом за ним поехали туда жить. Прошел год, я узнаю, что муж переписывается с девушкой, у которой 3 детей, это его подруга и любовь детства, и она сейчас развелась, они каждый день переписываются про любовь. Поскольку я жила в его голове, я все это узнала в тот же день когда у них все началось, хотя лайки в соцсетях и предпосылки были в прошлые годы.

(Она считать, что лаз в чужую голову – это что-то вроде телепатии, она может видеть и читать чужие мысли. Понятно, что от такого ценного навыка она не захочет отказаться? Пробивание головы мужа топором она считает не несчастным случаем, а чем-то вроде его попытки суицида от горя, что у нее другой. А в реальности она дала ему КП своей изменой для общения с другой женщиной)

Муж сейчас доделает работу, чтобы купить мне и детям дом. Говорит что семью не бросит, а я не могу к нему теперь даже близко подойти, потому что кажется везде, что он переписывается с ней, даже когда пишет рабочим. У нас был все это время интим, в основном по пьяной лавочке, где меня выносило и я выла, как я его люблю и не вижу смысла жить, понимая что он любит другую.

(У мужа была всего лишь переписка с подругой детства, может быть невинный флирт, но она выносит ему мозг и воет, чем все время снижает свою значимость и выдавливает его из отношений)

Почитав вас я поняла, что это были больные отношения, где границы не то что были слиты, а их не существовало в природе. Все это время плачу или пытаюсь залить горе, а как выпью начинаю чудить уезжать в закат и бросать детей. На это все стали обращать внимание уже соседи(у нас набольшой приморский поселок) и стало как вообще в горной восточной деревне, теперь все знают, что у нас происходит. Я только начинаю работу со своими багами, но боль в грудной клетке и слезы не дают сосредоточиться.

(Ситуация и правда плохая. Психика автора сильно расшатана. Она истерит, позорится, позорит мужа, доставляет страдания детям. Ей надо начать с осознания, какая же большая корона шатается на ее голове, какой грандиозной она себя воображает и как это вредно. Как только корона станет поменьше, окажется, что ничего ужасного не происходит: у нее есть заботливый муж и дети, все пока нормально. Есть проблемы и трудности в отношениях, но они часто есть у обычных людей. Пока же автор ощущает себя богиней, она не может смириться с тем, что с ней, такой великолепной, творческой и неистово страстной можно обращаться так, как муж: пить, переписываться с другой женщиной. Хотя такое в кризисные моменты происходит со многими людьми. С ней самой это происходило)

Во времена просвета хорохорюсь и продолжаю вас перечитывать. Очень хочется унять боль и отпустить его. Хотя вообще не вижу смысла ЖИТЬ дальше без него…

(Нужно фокус со своей БОЛИ на детей перевести и на свои обязанности перед ними и перед мужем, коль скоро он зарабатывает на дом для нее и детей)